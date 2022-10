Buongiorno oggi ringrazio Daniela che mi ha scritto e mi ha dato una ricetta facile da fare, un secondo piatto molto buono soprattutto per quelle persone a cui piace il pesce.

Una bella spigola arrosto con un letto di sugo di pomodoro, capperi, olive e basilico, ingredienti che daranno un profumo mediterraneo al piatto.

Spigola o branzino sono due nomi diversi per indicare lo stesso pesce. Ha una carne saporita e morbida, adatta anche a diete ipocaloriche, la sua carne è molto digeribile. E' ricco di ferro, potassio, fosforo e omega 3 grassi polinsaturi essenziali molto utili per prevenire malattie cardiovascolari e infiammatorie.

Le olive preferite quelle Kalamata che hanno un colore marrone viola intenso come potete vedere dalla foto che ho messo negli ingredienti. Questo tipo di olive si trova principalmente nella penisola del Peloponneso nel sud della Grecia.

Spigola arrosto al profumo mediterraneo

Ingredienti per 4 persone

600 gr di tranci di spigola

400 gr di sugo di pomodoro già pronto

1 cipolla

2 cucchiai di capperi

origano secco

4-5 foglie di basilico

1/2 bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa preparate il sugo di pomodoro, per gli ingredienti serviranno: olio di oliva, uno spicchio di aglio, un bicchiere di acqua, sale, passata di pomodoro e qualche foglia di basilico. In un tegame scaldate un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. Aggiungete la passata di pomodoro circa 1 dl se vi avanza la conserverete in frigorifero in barattolo di vetro massimo due giorni. Poi versateci un bicchiere di acqua e qualche foglia di basilico e regolate di sale. Cuocete per 30 minuti e fate raffreddare ed eliminate l'aglio. Passiamo alla vera ricetta per preparare la spigola cotta al forno. Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una padella con un filo di olio di oliva e un pizzico di sale. Sfumate con il vino, aggiungete il sugo di pomodoro che avete preparato, le olive, i capperi e il basilico e fate cuocere per 30 minuti. Nel frattempo mettete le fette di pesce con la pelle rivolta verso l'alto su una teglia rivestita di carta forno, oliate, pepate e mettete in forno preriscaldato a 200 gradi per 2-3 minuti. Capovolgete con una spatola i pezzi di pesce e continuate a cuocere per 8-10 minuti. Ultimate la cottura sotto il grill per 2-3 minuti fino a doratura. Sfornate, dividete il sugo nei piatti e adagiatevi la spigola arrostita. Completate con un filo di olio, una manciata di pepe e delle foglie di basilico.

Daniela

