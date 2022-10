A 8 anni a scuola con i lividi, aperto fascicolo contro i genitori

Un bambino di 8 anni di origine cinese è stato allontanato dalla famiglia dopo essere stato visto dalla maestra a scuola con lividi e graffi su viso e braccia. La maestra ha insistito chiedendo al piccolo cosa gli fosse successo e lui le avrebbe detto di presunti maltrattamenti da parte dei genitori. Sono state chiamate le forze dell'ordine e il piccolo è stato trasferito in ospedale, attivando il codice rosso per le violenze domestiche. La procura minorile di Firenze è stata informata, quella di Prato competente territorialmente ha aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia e lesioni contro i genitori.