Abc, gli appuntamenti del weekend

Seconda e ultima delle due sfide giocate, eccezionalmente, sabato alle ore 21. L’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti e riceve la visita del Don Bosco Livorno per la quinta giornata di andata (arbitri Magazzini di Pontassieve, Russo di Firenze).

Una gara in cui l’assunto fondamentale da cui partire, prima di qualsiasi altra raccomandazione, sarà uno soltanto: guai ad affidarsi alla classifica. Perchè si tratta del classico testa-coda e proprio queste sfide, spesso, nascondono le insidie più grandi. La formazione labronica, guidata dal neo coach Francesco Barilla, si presenta giovanissima, composta principalmente dai prospetti più interessanti che militano nelle formazioni Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza targate Don Bosco. E non è un caso, visto che la tradizione livornese trova proprio nel Don Bosco la massima espressione dei talenti giovanili, come dimostrano le tante Finali Nazionali raggiunte negli anni. Ancora a caccia del primo squillo stagionale, la truppa di coach Barilla arriverà a Castelfiorentino per smuovere la propria classifica, sfornando un gioco basato sulla velocità e sull’intensità dei suoi giovani.

L’Abc di coach Walter Angiolini, dopo l’ampia vittoria conquistata a Siena sponda Costone, ultimo dei quattro acuti che hanno inaugurato la stagione gialloblu, dovrà dunque essere brava, in primis, a tenere altissima la concentrazione. Consapevole di avere sulle spalle tutta la tensione del match e che, di fronte ad una squadra giovane e spavalda, dovrà subito approcciare con grande intensità. Esattamente come domenica scorsa al PalaOrlandi.

Sarà una terza giornata alla ricerca del riscatto per le formazioni di Promozione e C Femminile targate Gialloblu e Basket Castelfiorentino, entrambe in campo domenica rispettivamente al PalaBetti e sul parquet di San Giovanni Valdarno.

La prima palla a due sarà quella del Gialloblu Castelfiorentino, che alle ore 18 ospiterà La Crocetta San Miniato (arbitri Filippelli e Ricciuti di Livorno). I ragazzi di coach Dario Chiarugi, reduci da un inizio tutto in salita, inseguiranno il primo acuto stagionale dopo le due sconfitte rimediate per mano di Monteroni e San Casciano. Per farlo proveranno ad interrompere la corsa dei sanminiatesi, che al contrario si presenteranno al PalaBetti sulla scia dei due acuti conquistati ai danni di San Casciano e Olimpia Legnaia.

Alle 20.30, invece, sarà la volta del Basket Castelfiorentino, che farà visita al Cmb Valdarno (arbitro Griffo di San Giovanni Valdarno). Le ragazze di coach Jacopo Giusti, reduci dalla sconfitta sul parquet della Cestistica Rosa Prato, andranno in cerca del secondo squillo stagionale, nonchè del primo acuto lontano da casa, contro l’attuale capolista del girone, che scenderà in campo davanti al pubblico amico forte di due vittorie nelle prime due uscite, rispettivamente contro Pistoia e Affrico.

Fonte: Abc - Ufficio stampa