Al via gli abbonamenti a 'turno libero' nei teatri della Valdelsa

Prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione congiunta 2022/23 dei teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle val d’Elsa e il Boccaccio di Certaldo con la vendita di nuovi abbonamenti ai turni unici, Oro, concertistica e, da sabato 29 ottobre, di abbonamenti a “turno libero” con le formule “liberox5”, “libero x7”, “libero x 5 giovani” e “libero x 7 giovani” per gli under 35.

L’abbonamento a turno libero consente a ogni spettatore di comporre il proprio abbonamento scegliendo tra gli spettacoli in cartellone 5 o 7 appuntamenti di cui almeno uno in ognuna delle tre strutture del circuito.

Gli abbonamenti “a turno libero”, da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre saranno sottoscrivibili nei seguenti giorni e orari: il 29 ottobre al Politeama e al Boccaccio dalle 10.30 alle 13.00, dalle 16.00 alle 18.00 e in orario cassa spettacoli cinema, al Popolo dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Da domenica 30 ottobre al 6 novembre al Politeama le casse saranno aperte martedì 1 novembre in orario spettacoli cinema, il 2 novembre dalle 17.30 alle 19.30 e negli altri giorni in orario cassa spettacoli cinema; al Popolo dalle 17.00 alle 20.00, al Boccaccio in orario spettacoli cinema.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577-921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577-983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info., il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it. Tutta la stagione è anche su www.valdelsacinema.it

Fonte: Ufficio stampa