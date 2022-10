Annullato l'evento a Empoli con Postorino

Gli eventi culturali in programma nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 ottobre 2022, a partire dalle 17.30, al cenacolo degli Agostiniani, sono stati annullati e verranno recuperati in altra data.

Si tratta della presentazione del libro della scrittrice Rosella Postorino che per problemi personali non potrà essere a Empoli con il suo ‘Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani’ e conseguentemente anche l’iniziativa dell’associazione Amici della biblioteca con aperitivo musicato è stata rinviata.

