Basket San Miniato, Etrusca pronta per la trasferta contro Ozzano

L’Etrusca è pronta per la seconda trasferta consecutiva, questa volta al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano (BO), con la palla a due fissata per le ore 20:30.

Ozzano è squadra attrezzata che gioca ad alto ritmo ed è molto pericolosa in campo aperto. Si contraddistingue per essere un gruppo che ha mantenuto gran parte dei giocatori della scorsa stagione è può anche vantare un pubblico caldo.

In posizione di playmaker si alternano Barattini, un 2000 molto pronto che ha iniziato bene la stagione l'esperto Bonfiglio, giocatore sempre protagonista in questa categoria.

Nello spot di guardia troviamo Lasagni, ottimo tiratore, già visto a San Miniato qualche stagione fa.

Ozzano può inoltre contare su Folli, giocatore polivalente e sulla coppia di lunghi Chiappelli e Klyuchnyk. Quest’ultimo, atleta ucraino, giocatore di coach Marchini a Trento. In panchina troviamo giovani interessanti che portano grande energia e danno un apporto importante come Buscaroli, Felici e Balducci.

“Domani sappiamo che non sarà facile perché gli emiliani sono una squadra già rodata, con giocatori abituati a giocare insieme e che non mollano facilmente. Noi, prima di tutto dobbiamo fare un passo avanti rispetto all’ultima gara, dovremmo essere più precisi in difesa e un po’ più concreti nei momenti decisivi della partita” commenta coach Marchini alla vigilia del match.

“A Fiorenzuola abbiamo perso un po’ l’inerzia della gara quando avremmo potuto chiuderla o comunque allungare in modo decisivo. Vogliamo essere più concreti, giocando con serenità ma tanta determinazione. Vincere sarebbe veramente importante per la fiducia e perché la classifica non aspetta nessuno. In un campionato dove tutte le domeniche è una vera battaglia, riuscire a portar via due punti in campo avversario sarebbe fondamentale”.

Fonte: Etrusca Basket - Ufficio Stampa