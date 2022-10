Biblioteca di Empoli, gli eventi di novembre

Tutti pronti? In biblioteca è già novembre e le sorprese non mancheranno. Un ricco programma di attività creative, laboratori, letture sorprendenti, ritorni attesi come Naturali approfondimenti e Sibilla Natura, per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, da 0 a 17 anni di età, per divertirsi, conoscere e imparare.

Si comincia il 3 novembre, alle 17, con L'Ora del Fare. Attenzione! Bruchi di Carta in biblioteca. Sarà bello scoprire che cosa nasconde l’incontro dell’acqua con la carta. Fascia di età dai 4 ai 10 anni.

ECCO TUTTO IL PROGRAMMA

5 novembre, ore 17: EVENTO SPECIALE

Torna l’appuntamento mensile con Naturali approfondimenti. Piccole grandi storie di biodiversità. Il tema di questo mese sarà Amici fotosintetizzati. Divertenti incontri interattivi per bambine e bambini a partire dai 7 anni per imparare a conoscere la natura.

Un laboratorio a cura di Matteo Tamburini – Navarre.it - che permetterà a tutti i partecipanti di apprendere, in maniera pratica e divertente, un metodo per riconoscere le più comuni, belle e importanti specie di piante e arbusti e capirne l’importanza.

8 novembre, ore 17: L'Ora del Racconto. Buon compleanno a te! Feste, torte e candele da soffiare. Un’Ora del Racconto a tema festa di compleanno in compagnia dei libri scelti per l’occasione nella magica ‘Torre’ dove tutto può accadere. (3-7 anni)

10 novembre, ore 17: Leggere sotto i baffi. Letture, musica e dintorni. L’avete già incontrato il misterioso personaggio con i baffi che legge libri, suona strani strumenti e..? Imperdibile appuntamento nella Torre del racconto. (6-10 anni)

12 novembre, ore 17 e ore 18: Ti regalo un giorno da bibliotecario. Bimbimbiblio, un momento unico per essere bibliotecario per un giorno. (7-10 anni)

14 novembre, ore 17: Baby M-assaggi di lettura. Prosegue il ciclo di incontri dedicato ai piccolissimi accompagnati dai loro genitori. Un percorso fatto di parole, suoni e tanti albi illustrati da osservare e toccare. (18-36 mesi)

15 novembre, ore 17: L'Ora del Racconto. Più Lingue, più storie. La Sezione Ragazzi propone le letture dedicate alla bellezza delle lingue del mondo accompagnate da magiche illustrazioni. Tante divertenti ed emozionanti storie da leggere e scoprire insieme. (3-7 anni)

17 novembre, ore 17: L'Ora del Fare. Colori & Linee. Linee spezzate, linee curve e linee miste, scegliamone una e, senza mai alzare la matita dal foglio, facciamo un bel disegno. Laboratorio creativo tutto da scoprire... e disegnare.

(4-10 anni)

19 novembre, ore 17: EVENTO SPECIALE Sibilla Natura. Barattoli, Sonagli, Carta e Pennarelli.

Torna l’appuntamento con il laboratorio/narrazione “Sibilla Natura - Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli” in cui le fiabe non sono solo narrate ma anche rielaborate insieme ai bambini, in una decostruzione e poi ricostruzione che farà conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure raccontate, con particolare attenzione al ruolo degli elementi della Natura. La fiaba di questo mese sarà "La Rosa". Laboratorio teatrale per una narrazione corale a cura di Katia Frese e La Valigia blu. (5-11 anni)

22 novembre, ore 17: L'Ora del Racconto. Il mondo incantato della Torre del Racconto. Chissà cosa succede in biblioteca quando la sera tutti se ne tornano a casa! Anche questo pomeriggio saranno tante le storie che le bibliotecarie hanno preparato per voi! Cosa aspettate? Seguiteci nel mondo incantato della Torre.

(3-7 anni)

23 novembre, ore 17: Letture in lingua francese. A partire da novembre torna a farci visita l'associazione Fil Rouge che ci guiderà oltralpe alla scoperta della lingua francese attraverso la lettura di bellissimi albi illustrati. A cura di Alessandra Campagna

(8-11 anni)

24 novembre, ore 17: L'Ora del Fare. Giochi d'equilibrio. Sull'esempio di Calder creiamo sculture ondeggianti al vento, con fili di lana, cerchi colorati, cubi, sfere, triangoli dorati, pon pon e… tanta fantasia.

(4-10 anni)

26 novembre, ore 10 e ore 11: Ti regalo un giorno da bibliotecario! #Bimbimbiblio. Vuoi vivere un momento magico? Prova l'esperienza di essere bibliotecario per un giorno.

(7-10 anni)

26 novembre, ore 17: A Zonzo per il mondo. Iqraa wa il’ab in arabo!

Un ciclo di incontri che permetterà ai piccoli partecipanti di scoprire nuove sonorità linguistiche attraverso letture animate e divertenti attività ludiche. Il mese di novembre sarà dedicato alla lingua araba e la sua scrittura da destra a sinistra e i suoi libri che si aprono al rovescio. Venite a scoprirla insieme a noi!

(6-10 anni)

28 novembre, ore 16.30 e ore 17.30: Il Circolo di lettura per ragazzi. Il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle ragazze e ai ragazzi che amano leggere si ripete anche questo mese e si sdoppia!

“Gli scompaginati” dagli 11 ai 14 anni e a seguire l’incontro con gli Over 14. Chissà se hanno scelto un nuovo nome.

(11-14 anni e over 14)

29 novembre, ore 17: L'Ora del Racconto. Il Bradipo.

Siete proprio sicuri che sia così lento? Venite a scoprirlo con noi in questo interessante pomeriggio dedicato agli animali.

(3-7 anni)

Per prenotarsi alle iniziative: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

