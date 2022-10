Certaldo piange Nunzia Morosini, per anni all'archivio e in biblioteca

Lutto a Certaldo per Nunzia Morosini, volto nel mondo della cultura nell'Empolese Valdelsa e non solo, scomparsa prematuramente all'età di 54 anni a causa di problemi di salute.

Morosini per 15 anni ha gestito la biblioteca specialistica e l'archivio storico dell'Ente Boccaccio, collaborando inoltre con le Biblioteche della rete Rea.net, con l'associazione culturale Giovanni Boccaccio e con la Biblioteca comunale Bruno Ciari, partecipando attivamente a progetti ed eventi di promozione della lettura sul territorio per bambini e adulti.

Cordoglio dall'amministrazione comunale di Certaldo: "Siamo vicini al dolore dei familiari. Tutta la comunità piange la perdita di una donna generosa e appassionata, di grande cultura e competenza, che ha fatto della promozione del libro e della lettura la sua missione di vita".

Una missione che, oltre alla formazione con la laurea in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Salerno, il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, il corso di restauro di libri e stampe antiche presso il CFP di Cremona e alle varie esperienze professionali, ha portato avanti anche nella vita privata e nel volontariato. Morosini era infatti operatrice e volontaria del programma nazionale Nati per Leggere, promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, di cui era socia, dal Centro per la Salute del Bambino e dall'Associazione Pediatri, che favorisce la lettura in famiglia in età precoce. Non solo, era anche operatrice del programma nazionale Nati per la Musica, che incoraggia la musica in famiglia, e del progetto Mamma Lingua, che si rivolge ai bambini di età tra 0 e i 6 anni di famiglie straniere per valorizzare l'importanza della lingua madre, e fondatrice dell'associazione "La Navicella di Minerva" con l'obiettivo di diffondere la cultura, in particolare il libro e la lettura, anche attraverso progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado.

"La ricordiamo con affetto per la sua competenza, gentilezza e generosità – scrivono in una nota i colleghi della Biblioteca "Bruno Ciari" di Certaldo -. Con il suo entusiasmo e la sua passione è riuscita a trasmettere a tutti, collaboratori e lettori, le molteplici conoscenze e competenze acquisite nel suo lungo percorso di studio e di esperienza professionale".

"Fino alla primavera del 2021 Nunzia Morosini ha costituito una presenza costante nella vita dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, in cui svolgeva le funzioni di segretaria, archivista, bibliotecaria - fanno sapere i componenti del Consiglio direttivo e del Consiglio scientifico dell'Ente -. Noi tutti eravamo profondamente legati a Nunzia, abbiamo apprezzato la sua dedizione al lavoro, la sua affettuosa discrezione, la capacità di costruire una rete di relazione intorno all'Ente, i laboratori che si è inventata e hanno animato Casa Boccaccio, la sua passione per la didattica rivolta ai più piccoli, che ha avuto un felice esito in due libri per bambini".