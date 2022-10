Falso finanziere intasca soldi per marche da bollo sui verbali delle multe: denunciato

Finto finanziere si faceva pagare dai commercianti per le marche da bollo sui verbali di inesistenti multe relative a piccoli sgarri sugli scontrini di alcuni giorni prima.

I finanzieri veri, della compagnia di Follonica, lo hanno colto in fallo proprio nella città affacciata sul Tirreno. Dopo aver intascato i soldi da commercianti e ristoratori per queste marche da bollo, il finto militare prometteva di tornare poco dopo per dare le marche da bollo, ma poi spariva nel nulla.

Nell'arco della stessa giornata della segnalazione, il 'finto collega' è stato scoperto dalle vere Fiamme gialle e denunciato per truffa aggravata e usurpazione di funzioni pubbliche. Sul suo conto pendevano già numerosi precedenti penali.

A tal proposito:

- nessun vero legittimo appartenente alle Forze dell’Ordine richiede denaro contante paventando resunti verbali e/o “bolli”;

- gli appartenenti alle Forze dell’Ordine hanno sempre al seguito il “tesserino di riconoscimento” dell’Amministrazione di appartenenza (e non solo “placche” e/o portafogli con distintivi) e di norma,

salvo alcuni servizi e/o situazioni particolari, non lavorano mai da soli, soprattutto se in borghese;

- in caso di reali ed effettivi dubbi connessi a comportamenti anomali, è sempre opportuno chiamare i numeri di pronto intervento (per la Guardia di Finanza, il numero 117).