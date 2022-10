Fermato con uno spinello, ha in casa più di un etto di hashish

È stato notato dagli agenti motociclisti mentre, in sella a uno scooter, stava fumando uno spinello. E durante la perquisizione domiciliare è stato trovato oltre un etto di hashish e varie carte di credito risultate rubate. Si tratta di un giovane fiorentino che è stato denunciato dalla Polizia Municipale.

Il fatto risale a mercoledì. Una pattuglia di motociclisti in borghese dell’Autoreparto ha fermato per un controllo due giovani a bordo di uno scooter insospettita dal loro comportamento. Sospetti confermati: il conducente aveva la patente ritirata perché sospesa a seguito di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il passeggero, notato dagli agenti perché fumava uno spinello gettato a terra terra prima del controllo ma rinvenuto subito dopo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta di due giorni giovani italiani di 18 e 20 anni residenti a Firenze.

Durante la perquisizione dell’abitazione del passeggero, effettuata insieme agli agenti del Reparto Antidegrado, sono stati trovati 122 grammi di hashish, un bilancino di precisione e varie carte di credito intestate ad altra persona e risultate rubate.

Per il conducente è scattata la multa per guida con patente ritirata (sanzione fino a 8.202 euro) con fermo del veicolo di tre mesi mentre il passeggero è stato denunciato per appropriazione indebita di documenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.