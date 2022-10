Fi-Pi-Li, Bergamini e Stella (FI): "Necessari terza corsia e ampliamento carreggiate"

"La superstrada Firenze-Pisa-Livorno è un'arteria di interesse regionale a due corsie ed è sottodimensionata, inadeguata rispetto al volume di traffico che ospita, e su ampie tratte non è presente la corsia di emergenza. E' necessario decongestionarla e, laddove è possibile, realizzare la terza corsia, le corsie di emergenza e ampliare le carreggiate. Hanno ragione gli imprenditori ad avanzare queste richieste". Lo affermano la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commentando il Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Toscana promosso da Unioncamere Toscana e realizzato da Uniontrasporti.

"La Fi-Pi-Li, in diversi tratti, è una arteria congestionata dal traffico - sottolineano Bergamini e Stella -. In particolare nelle due tratte tra Empoli e Firenze, con ingorghi quotidiani e lunghe code. Tra pendolari che la utilizzano per andare a lavoro, imprenditori che movimentano le merci lungo l'arteria tra il capoluogo e la costa, e i turisti che la percorrono in particolare nel periodo estivo ma non solo, la superstrada deve essere ammodernata e messa al passo con i tempi. Urge aprire un confronto diretto con la Regione".

Fonte: Ufficio Stampa