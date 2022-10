Il commissario Mascherpa protagonista al Lucca Comics&Games

Dopo la trasferta a New Delhi, in occasione della 90esima Assemblea generale di Interpol, in cui è stato presentato Big game, un’edizione speciale in inglese delle avventure de Il commissario Mascherpa - contenente tre storie avvincenti di caccia all’uomo sulle tracce di pericolosi latitanti della ‘Ndrangheta, disegnate da altrettanti maestri del fumetto italiano come Daniele Bigliardo, Luigi Siniscalchi e Alessandro Nespolino - l'inconfondibile poliziotto di Diamante sarà ancora una volta di scena al Lucca comics&games.

Infatti anche quest’anno Il commissario Mascherpa sbarca nel cuore della kermesse con il quinto volume, Il ritorno dello scorpione, con la “speranza” (non a caso leitmotiv di questa 56^ edizione, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre 2022), di continuare ad essere protagonista della fortunata graphic novel curata ed edita da Poliziamoderna rivista ufficiale della Polizia di Stato, con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e della scuderia Bonelli.

Come da tradizione consolidata da quattro anni a questa parte e, grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il quinto volume di Mascherpa è stato presentato questa mattina in occasione dell’inaugurazione del Lucca comics&games, anche attraverso un gioco di ruolo ispirato alle indagini del commissario, il GDR Delitto a Lucca comics&games.

I visitatori che intendono prendere parte al gioco interattivo, potranno recarsi allo stand dove è parcheggiata la Lamborghini è, insieme a un Commissario Mascherpa in carne ed ossa che li accoglierà nel suo ufficio, indossare i panni degli investigatori usufruendo della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato. La Polizia Postale spiegherà ai giovani come si conduce un’indagine on line e l’utilità dell’app YouPol, mentre sulla scena del crimine insieme alla Scientifica si potrà procedere al rilevamento delle impronte e, attraverso una foto, sarà spiegato il funzionamento delle analisi antropometriche (SARI), o si potrà vedere come funziona l’analisi delle celle telefoniche, spesso determinante per stabilire l’ora e il luogo di un delitto. Alla fine delle indagini il nostro commissario, tra interrogatori, sospettati e indizi svianti, inviterà i partecipanti a risolvere il caso. Al giocatore che per primo scoprirà il colpevole andrà, oltre alla gloria, anche un meritatissimo premio.

L “area game” di Mascherpa e il corner di Poliziamoderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre all’ultimo volume, anche gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, e Onorata Sanità, i cui introiti sono devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

A far visita allo stand il Questore di Lucca Dario Sallustio che ha tenuto a sottolineare la vicinanza della Polizia di Stato alle famiglie colpite dal tragico evento verificatosi ieri in città.