La Fiorentina si qualifica alla fase ad eliminazione della Conference League

Con la vittoria per 2-1 contro il Basaksehir Istanbul grazie alla doppietta di Luka Jovic, che ha ribaltato il momentaneo svantaggio, i viola si qualificano con una giornata d’anticipo alla fase ad eliminazione diretta della Conference League 2022-2023. Domenica in cerca di conferme nella trasferta delicata di La Spezia.

In campionato la Fiorentina ha smarrito la via del gol

Il cammino poco convincente della Fiorentina in questo avvio di stagione della Serie A sembra avere una ragione ben precisa. La mancanza di gol del reparto offensivo ha preoccupato non poco i tifosi, e ha certamente influito negativamente sulle prestazioni complessive della squadra in questa prima parte del campionato italiano. Anche con due punte di peso in avanti, i viola stentano a trovare un degno sostituto di Dusan Vlahovic.

Dal momento in cui l’attaccante serbo ha lasciato la squadra per approdare alla Juventus, all’inizio di quest’anno, la Fiorentina ha incontrato più di qualche difficoltà in avanti. Se nella seconda metà della passata stagione ciò non ha influito più di tanto sulle performance complessive della squadra, la situazione appare ben diversa nel corso del campionato di Serie A 2022/2023. Come l’attacco naviga nella seconda metà della classifica dei migliori reparti offensivi, così anche la squadra di Firenze è attualmente tra le dieci peggiori squadre del campionato.

I sostituti di Vlahovic

Tutti gli appassionati che hanno guardato le partite della Fiorentina in diretta hanno avuto modo di assistere alle prodezze di Vlahovic con la maglia viola. Nel momento in cui ha lasciato la squadra Dusan Vlahovic era capocannoniere in Serie A. Insomma, la Fiorentina lo scorso anno aveva nelle proprie file niente meno che il miglior marcatore del campionato.Tuttavia, dopo la sua partenza verso Torino, la squadra ha fatto fatica a coprire la sua assenza, nonostante si sia mossa sul mercato e abbia acquistato più di un sostituto.

Il primo di questi è stato il brasiliano Arthur Cabral, arrivato nelle file viola già la scorsa stagione, non ha ancora mostrato le qualità che ha fatto vedere al Basilea. Dopo 29 incontri con la sua nuova maglia ha realizzato solo 4 gol. In questa nuova stagione la dirigenza ha fatto un nuovo investimento per il reparto d’attacco, acquistando Luka Jovic dal Real Madrid. Anche se ha già raggiunto i numeri del suo collega Cabral dopo 16 partite, tutti si aspettano di più da uno del suo calibro.

Conseguenze sul cammino viola in Serie A

Dopo 11 partite di serie A, la Fiorentina ha messo a segno solo 11 reti, cioè una media di un gol in ogni partita giocata. Numeri certamente inferiori a quelli che la squadra viola ha dimostrato nella passata stagione 2021-2022, quando a questo punto del campionato aveva una media di 1.55 gol a partita. In considerazione di ciò, la campagna acquisti può dirsi deludente fino a questo momento, nonostante gli importanti acquisti.

Dopo queste prime partite in campionato, il club toscano è ancora nelle parti basse della classifica, distanziata di parecchio dalle posizioni di vertice. Per questo, se vuole ambire a un posto in Europa, la squadra di Vincenzo Italiano dovrà cambiare marcia e incamerare risultati utili: e il cambiamento dovrà partire dal settore offensivo, a cominciare dagli attaccanti Jovic e Cabral.

Come trarre vantaggio dalla situazione della Fiorentina

Se la situazione della Fiorentina non è certo felice per i tifosi, per i bettors invece il momento complicato dei viola potrebbe rappresentare un’opportunità unica per piazzare delle ottime scommesse sportive. Uno dei pronostici più interessanti è quello che prevede un basso numero di gol nei match della Viola. Infatti, se l’attacco stenta, la difesa, al contrario, se la cava piuttosto bene e subisce poche reti.

In ogni caso, è consigliabile concentrarsi di più sulle scommesse pre-partita. Questo perché la Fiorentina è una squadra poco propensa al gol, e nelle quote live i bookmakers tendono a svalutare la giocata sull’opzione con i gol. In altre parole, non è una buona scelta puntare mentre la squadra gioca in diretta sui gol. A parte ciò, le partite di Serie A con la Fiorentina possono essere una vera miniera per le scommesse!