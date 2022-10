La imbattuta Savino Del Bene si prepara al big match contro Novara

Dopo aver superato Perugia e Vallefoglia nei primi due appuntamenti stagionali, la Savino Del Bene Volley si prepara ad affrontare il big match del terzo turno di campionato. Nell’anticipo in programma per sabato sera a partire dalle 20.30, la squadra di coach Barbolini farà infatti visita ad una formazione forte come la Igor Gorgonzola Novara.

La Savino Del Bene Volley si presenta all’appuntamento da imbattuta. Dopo le due vittorie per 3-0 ottenute nei primi due turni di campionato, la squadra ha raccolto 6 punti in classifica, e assieme a Chieri, è l’unica formazione della Serie A1 ancora a punteggio pieno.

EX E PRECEDENTI: Le giocatrici della Savino Del Bene Volley che in passato hanno indossato la maglia della Igor Gorgonzola Novara sono:

Veronica Angeloni ha giocato per l’Asystel Novara nell’annata 2005-2006. Con la formazione piemontese Veronica ha conquistato la Supercoppa Italiana e la Top Teams Cup.

Sara Alberti con la maglia di Novara ha vinto lo scudetto nella stagione 2016-2017.

Haleigh Washington si è unita alla Savino Del Bene dopo aver trascorso a Novara le stagioni 2020-2021 e 2021-2022.

Va poi ricordato che in Piemonte ha lasciato il suo segno coach Massimo Barbolini che, a Novara dal 2017 al 2020, con la Igor Gorgonzola Novara ha conquistato la Supercoppa italiana nel 2017, due edizioni della Coppa Italia e soprattutto la CEV Champions League nel 2019.

Non ci sono ex Scandicci nelle fila di Novara, ma nel roster della Igor figura Julia Ituma, opposto classe 2004, di proprietà della Savino Del Bene Scandicci.

Fino ad oggi sono 23 i confronti tra la Igor Gorgonzola Novara e la Savino Del Bene Scandicci. La formazione piemontese ha vinto in 17 occasioni, contro i soli 6 successi di una Scandicci che comunque, nello scorso campionato, superò Novara per 3-0 sia nel match d’andata che in quello di ritorno.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI: "Novara è una squadra che negli ultimi due anni ci è sempre arrivata davanti in campionato. La scorsa stagione abbiamo vinto gli scontri diretti, ma ogni anno la storia è diversa. Hanno un’alzatrice di altissimo livello e sono una squadra forte in tutti i reparti. Fondamentale sarà iniziare la gara senza regalare nulla alle nostre avversarie".

LE AVVERSARIE: Nella passata stagione la Igor Gorgonzola Novara ha ottenuto un secondo posto in regular season, chiudendo con 66 punti conquistati, frutto di 23 vittorie e 3 sconfitte. Nei play off la squadra di coach Lavarini ha visto arrestarsi il suo cammino in semifinale, dove è stata sconfitta in semifinale dal Vero Volley Monza.

Nella passata stagione Novara è stata sconfitta da Conegliano in Supercoppa italiana e nella finale di Coppa Italia. Sempre nella scorsa annata sportvia la formazione piemontese è stata eliminata nella fase a gironi della CEV Champions League.

In questa stagione la Igor Gorgonzola Novara arriva è ancora imbattuta e vanta 5 punti in classifica. La squadra di coach Lavarini infatti ha battuto Macerata 3-0 nel suo match di esordio e si è dovuta accontentare di una vittoria al tie break nel secondo turno di campionato, quando si è imposta 3-2 su di una neopromossa come Pinerolo.

Questo week end Novara dovrebbe ritrovare Poulter al palleggio, l’alzatrice statunitense fermata da dei problemi ad una caviglia, ha saltato le prime due sfide di campionato, ma è attesa nel sestetto titolare per la gara contro la Savino Del Bene Scandicci. Il resto del 6+1 di coach Lavarini sarà poi composto da Karakurt come opposto, Chirichella e Danesi da centrali, Bosetti e Adams come schiacciatrici e Fersino da libero

IN TV: La partita tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD e previo abbonamento sulla piattaforma Volleyball World TV.

