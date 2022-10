L’Arte per L’Auser, mostra a Empoli a sostegno del trasporto sociale

Prima edizione del progetto L’Arte per L’Auser sabato 28 ottobre in via Lavagnini, 53 alla Sala Auser Insieme Empoli.

L’associazione di volontariato Auser Empoli Filo d’Argento desidera ringraziare tutti gli artisti empolesi che hanno contribuito a mettere a disposizione una notevole serie di opere con cui abbiamo allestito una

mostra nella nostra sede di via Spartaco Lavagnini in Empoli che sarà visitabile fino sabato 28 ottobre.

La generosità e la sensibilità di tanti artisti è volta al fine di contribuire al rinnovo degli automezzi dell’associazione adibiti al trasporto sociale.

Nel pomeriggio di sabato dalle ore 14:00 il curatore della mostra Ilario Paci sarà a disposizione per coloro che vorranno sapere notizie riguardo le opere esposte. Dalle ore 16:00 intervento del critico d’arte Silvano Salvadori sul progetto e sulle opere.

A seguire metteremo a disposizione la possibilità di aggiudicarsi le stesse nella modalità di una asta benefica a favore della nostra associazione che prodigandosi nel favorire l’invecchiamento attivo , è sempre attenta a cercare di proporre la conoscenza e l’incontro con le eccellenze artistiche specialmente del nostro territorio.

Saranno circa sessante le opere che presenteremo tra dipinti e sculture : saranno presenti anche quadri di Sineo Gemignani, Nino Tirinnanzi, Ernesto Treccani , Antonio Possenti , Nino Maccari e Virgilio Carmignani e una scultura di Graziella Bombardieri. Soltanto per citare alcuni. Invitiamo quindi tutti a venire a visitare la mostra certamente per la curiosità e per il valore culturale della stessa ma magari anche per approfittare dell’occasione di portarsi a casa un quadro di questi meravigliosi artisti.

Fonte: Auser Empoli