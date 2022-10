Lucca Comics & Games: prima giornata senza criticità

Si è tenuta nel pomeriggio al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca la riunione di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games per seguire l’evoluzione della prima giornata del grande evento lucchese. Al briefing pomeridiano, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, erano presenti il vice sindaco – assessore alla sicurezza Giovanni Minniti, l’assessore alla Protezione Civile Fabio Barsanti, il comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina e il capo di Gabinetto Beniamino Placido.

Ferrovie dello Stato ha registrato entro le ore 15:30 quasi 10mila arrivi, di cui circa il 49% da Firenze, il 28% da Pisa, il 19% da Viareggio il 4% da Aulla.

Gli agenti della Polizia Municipale sono stati impegnati a seguire l’andamento del traffico e nei controlli nel centro storico e nei parcheggi. Nella giornata non si sono verificate criticità particolari. Il flusso di veicoli è stato sostanzialmente scorrevole. Sanzionati 11 autoveicoli in via del Tempietto per soste irregolari e altri 9 (con una rimozione) al parcheggio Palatucci per sosta su area riservata ai bus. I Nuclei di sicurezza urbana e Polizia commerciale hanno multato due parcheggiatori abusivi colti sul fatto alla Terrazza Petroni. Due le sanzioni per accattonaggio, tre per vendita di bevande da asporto in contenitori rigidi, quattro venditori abusivi sono stati multati (con un sequestro merce e uno di denaro) ed infine due i verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

