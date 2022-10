Melanoma, visite gratuite di controllo a Firenze: come prenotarsi

Una giornata di sensibilizzazione sul melanoma rivolta ai cittadini si terrà sabato 12 novembre dalle 9 alle 13 presso gli ambulatori del reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Melanoma & Skin Cancer Unit all’interno dell’ospedale Santa Maria Annunziata. L’iniziativa denominata “Link me-Open Day melanoma”, a sottolineare il modello della rete oncologica locale, regionale e nazionale, si svolge nell’ambito degli Open Day organizzati dalla Società scientifica IMI (Intergruppo Melanoma Italiano) e dedicati alla prevenzione di questo tumore cutaneo che deve avvenire nell’arco di tutto l’anno e di cui invece si tende a parlare solo nei mesi estivi. Il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Melanoma & Skin Cancer Unit diretto dal dott. Lorenzo Borgognoni, è stato scelto da IMI fra i sette centri italiani specializzati nella diagnosi e cura del melanoma.

Presso gli ambulatori del reparto sabato 12 novembre, i chirurghi plastici e i dermatologi effettueranno visite gratuite per il controllo nei. Sarà effettuata anche attività informativa sull'importanza della prevenzione per la lotta al melanoma e dei percorsi multidisciplinari nell'ambito delle reti oncologiche e delle nuove terapie. A disposizione ci sarà anche un Clinico specialista per un momento di approfondimento e dialogo sul melanoma. L’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi dove si svolgeranno le visite.

Chi è interessato può registrarsi sul sito: https://www.opendaymelanoma.it/registrazione-firenze/ o chiamare il numero 02 94753378.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa