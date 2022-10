Montaperti, il logo della pace di Castelfiorentino arriva dall'Enriques

Hanno curato l’intera veste grafica della manifestazione, a partire dal logo. E adesso sono pronti a presentare i loro elaborati in una mostra, che sarà inaugurata sabato 5 novembre, alle ore 10.00, nello “spazio eventi” del Circolo Ricreativo Culturale “Il progresso” (corso Matteotti).

Protagonisti gli studenti dell’Istituto “F. Enriques” che si sono dedicati alla promozione della rievocazione storica della “Pace dopo Montaperti”, in programma a Castelfiorentino il 19-20 novembre, nell’ambito di un concorso promosso dal Comune di Castelfiorentino nella primavera di quest’anno.

A coordinare il progetto la prof.ssa Luisella Giacomini, che dopo un incontro propedeutico con il dott. Alessandro Spinelli ha impegnato gli studenti dell’indirizzo “Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria” nella realizzazione degli elaborati grafici, in particolare del Logo e della Locandina della manifestazione.

Le proposte sono state poi esaminate da una Giuria: vincitore è risultato il Logo realizzato da Federico Porcedda (classe 5A), felice sintesi tra le immagini del Sipario storico del teatro del Popolo (che raffigura appunto la Pace dopo Montaperti), quella del “Castrum Florentinum” in epoca medioevale, gli stemmi dei Guelfi e dei Ghibellini, la data storica del trattato (“A.D. XXV Novembre”). La locandina migliore è stata invece realizzata da Lara Capezzuoli (classe 5B). Per quanto riguarda il logo, saranno assegnati premi anche al 2° e 3° posto classificato. Tutte le proposte saranno comunque visibili all’interno della mostra allestita nello “spazio eventi” di Corso Matteotti da sabato 5 fino a domenica 13 novembre (orario apertura: sabato e domenica 9-12, 16-19).

“Siamo veramente soddisfatti del lavoro realizzato dagli studenti dell’Enriques – osserva il Vicesindaco con delega a Cultura/Eventi, Claudia Centi - risultato di un felice connubio tra formazione scolastica e il nostro territorio. E’ stato veramente difficile, per noi, stabilire una graduatoria, in quanto tutti gli elaborati erano davvero eccellenti da un punto di vista grafico, a conferma della qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto Superiore. Ringrazio pertanto la Dirigente scolastica, prof.ssa Barbara Degl’Innocenti, che ha accolto con entusiasmo il nostro concorso, e la prof.ssa Luisella Giacomini, che vi si e’ dedicata con un impegno davvero encomiabile. Invito pertanto i cittadini a visitare intanto la mostra, in anteprima alla manifestazione che faremo a Castelfiorentino il 19-20 novembre”.

“Sono veramente felice e soddisfatta per i risultati raggiunti dai nostri ragazzi – osserva la dirigente scolastica dell’Enriques, Barbara Degl’Innocenti – in un progetto collegato alla rievocazione della Pace dopo Montaperti, una pagina di storia che non è soltanto locale ma nazionale di cui Castelfiorentino è stato protagonista. La nostra scuola è orgogliosa di aver contribuito a valorizzare questo evento, e pertanto ringrazio la prof.ssa Luisella Giacomini, decana dell’indirizzo, e i nostri ragazzi che si sono impegnati a fondo nel recupero di questa tradizione storico culturale che li fa sentire ancor più partecipi e attivi nel loro territorio. Ringrazio anche l’Amministrazione Comunale per le opportunità che da sempre offre alla nostra scuola per essere parte attiva e vitale alla cultura di questa città”

