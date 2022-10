Morte Luana D'Orazio, la Cgil: "Sciopero di un'ora nelle aziende metalmeccaniche"

Riteniamo che la sentenza per la morte di Luana d’Orazio non renda pienamente giustizia per un atto gravissimo che ha causato la morte della lavoratrice al solo scopo di aumentare il profitto di un’azienda.

La sicurezza sul lavoro deve diventare pratica costante e diffusa nell’organizzazione del lavoro in ogni fabbrica, in ogni ufficio, in ogni luogo.

La nostra attenzione ed il nostro impegno continuano ad essere costanti affinché gli incidenti sul lavoro, a partire da quelli mortali, diminuiscano finalmente in maniera rilevante.

Pertanto la Fiom di Firenze Prato e Pistoia proclama un'ora di sciopero, oggi per venerdì 28 ottobre, all’ultima ora di ogni turno di lavoro.

Le RSU delle aziende metalmeccaniche delle tre province possono articolare in maniera diversa lo sciopero.

Le Segreterie della Fiom/Cgil di Firenze-Prato-Pistoia