Malore mentre è a caccia, muore 76enne

Un uomo è stato trovato senza vita in un campo a Ghezzano (San Giuliano Terme, provincia di Pisa). Si tratta di un 76enne di Calci, uscito di casa per andare a caccia. Si chiamava Paolo Tozzini, per molti anni ha lavorato come dipendente comunale a calci.

La polizia è stata chiamata alle 17 di giovedì 27 ottobre in via Cesare Pescarella. Tra la folta vegetazione è stato trovato il cadavere di Tozzini, in posizione supina e con a fianco fucile e cartucciera. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso per cause naturali.

Il 76enne era uscito per andare a caccia. Non vedendolo più rientrare a casa, il figlio e gli amici avevano iniziato a ricercarlo fino al suo ritrovamento a Ghezzano, luogo in cui andava spesso per svolgere l'attività venatoria.

Avvisato il Pubblico Ministero di turno, il quale informato dei fatti ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. I funerali si svolgeranno domani, sabato 29 Ottobre, alle ore 15,00 nella Pieve di Calci.

Dal Comune di Calci arriva una nota di cordoglio: "Ci ha lasciati improvvisamente Paolo Tozzini, per tutti 'il Maone', ex dipendente del Comune, persona conosciutissima in paese, sornione e schietto, protagonista nella vita della comunità, per la sua forza era stato anche protagonista di numerose 'battaglie' (con diverse vittorie) nel Gioco del Mulino e nel Gioco del Ponte. Come dipendente del Comune si era distinto per la costante presenza e disponibilità in un epoca nella quale il Comune, col proprio personale, gestiva direttamente servizi essenziali come quello idrico o lo smaltimento dei rifiuti. Memorabili, ed esemplificativi del suo impegno, alcuni aneddoti del suo lavoro come quello di una notte di Capodanno passata a riparare un guasto idrico improvviso. Calci perde una propria colonna. Ai familiari del caro Paolo ed agli amici tutti giungano le più sincere condoglianze del sindaco Massimiliano Ghimenti e di tutta l'amministrazione comunale".