'Pertini e l’importanza degli ideali', l'evento a Vinci

Sabato 29 ottobre dalle 17 alla Biblioteca Leonardiana di Vinci si terrà l'evento “Pertini e l’importanza degli ideali”.

La figura iconica di Pertini ha accompagnato la maturazione di chi era adolescente negli anni ’80 – figura emblematica e quantomai

attuale nel suo impegno politico e nella sua chiarezza di obiettivi; una storia da rileggere come stimolo di riflessione per tutti noi e per le future generazioni, classe dirigente compresa. Di seguito il programma.

Ore 17,00

Saluto dell’amministrazione comunale

Introduzione

Damiano Landi - amarcord sulla figura di Pertini

Letture di alcuni brani presi dalla vita di Pertini – (Claudia Bianchini e Leonardo Landi)

Ore 17,30

Riflessioni

Dario Parrini – Senatore della Repubblica

Paolo Santini – Storico

Renzo Ricchi – Giornalista RAI, autore del libro degli atti del convegno Regione Toscana sulla figura di Pertini

Damiano Landi – Console TCI, cda FPR - la lettera di Pianosa

Ore 18,30

Pertini e le sue pipe

Damiano Landi intervista Fausto Fincato (FINCATO La Casa del Habano Roma)

Ore 19,00

Conclusioni e distribuzione dei libri disponibili con dedica dell’autore