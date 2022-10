Pro Loco Vinci, 25 anni di impegno sul territorio: festa con il sindaco

La festa per i 25 anni di attività della Pro Loco di Vinci si è tenuta ieri sera, giovedì 27 ottobre, all’agriturismo Il Piastrino.

Una serata speciale, informale, nella quale sono intervenuti gli amici dell’associazione che dal 1997 contribuisce alla promozione dell’immagine e dei valori della Città di Leonardo.

Stefania Galletti, presidente della Pro Loco dal 2017 ha accolto passato, presente e futuro del sodalizio vinciano, ringraziando Gianna Ammannati, la prima presidente (1997-2015), e Antonio Cinelli, che ha ricoperto la carica dal 2015 al 2017, presenti alla cena. Oltre ai componenti del consiglio attuale, alla cena erano presenti anche Massimo Giraldi, assessore alla cultura durante la fondazione della Pro Loco, nonché Luigi Micheli, consigliere storico dell’associazione

Tanto spazio è stato dato anche alle nuove leve del consiglio direttivo – rinnovato lo scorso 11 ottobre – che “con la loro voglia di fare stanno contribuendo a mantenere lo spirito associazionistico della Pro Loco di Vinci, per Vinci“.

C’era la giunta comunale, con il sindaco Giuseppe Torchia in testa; c’era il senatore Dario Parrini, che ha preceduto Torchia in Comune dal 2004 al 2013, e Giancarlo Faenzi, che da primo cittadino vinciano dal 1995 al 2004 ha visto la nascita della Pro Loco. Tutti e tre hanno ricordato piacevolmente le loro esperienze a stretto contatto con le vicende della Pro Loco e la collaborazione fra le varie amministrazioni comunali e l’associazione per la creazione degli eventi che promuovono Vinci, da Calici di Stelle a EcoVinci, passando per il Giorno di Leonardo.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare la Cena all’Olio, tradizionale ritrovo fra la Pro Loco e i produttori olivicoltori locali, che si terrà al Casale di Valle il prossimo 26 novembre.

Fonte: Ufficio Stampa