Rifiuti alla campana del vetro, Giglioli: "Scatteranno i verbali"

Rifiuti di ogni tipo davanti alla campagna del vetro. Succede a San Miniato, nella frazione di Ponte a Elsa. In piazza degli Alberi sono stati trovati scaffali, mobili, borse di plastica e molto altro ancora, tutto intorno al contenitore del vetro.

"Questo è il bel regalo dello scorso fine settimana. Anche qui siamo in centro paese, dove probabilmente qualcuno ha pensato bene di fare un trasloco alla campana del vetro. Abbiamo rimosso tutto, come è giusto fare, ma prima, insieme alla Polizia municipale abbiamo fatto un sopralluogo ed abbiamo trovato diverse tracce riconducibili al responsabile" ha scritto il sindaco Simone Giglioli.

Ancora il primo cittadino: "Naturalmente scatteranno i verbali, come successo anche a San Miniato basso, ma il concetto è che spesso fortunatamente non la si fa franca. E per questo serve la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini".