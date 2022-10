Riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti a Poggibonsi: avanti tutta

Prosegue sul territorio di Poggibonsi l’installazione dei contenitori ad accesso controllato, a servizio dei cittadini delle aree dove è prevista la riorganizzazione della raccolta stradale. Le nuove postazioni installate sono complete con tutte le tipologie di raccolta divise per colori: indifferenziato (grigio), organico (marrone), multimateriale (plastica e lattine- giallo), e le due novità: contenitore con sportello verde per la raccolta del vetro (finora raccolto con la plastica e l’alluminio) e contenitore con sportello blu per la raccolta di carta e cartone, finora raccolto porta a porta.

In tutta la fase di installazione, i cassonetti saranno utilizzabili senza 6Card (semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore) così da consentire ai cittadini di prendere confidenza con questi nuovi cassonetti di ultima generazione. I nuovi contenitori, via via che saranno posizionati, saranno presidiati dagli ecoinformatori,personale incaricato da SEI Toscana per accompagnare questa importante fase di riorganizzazione. Gli ecoinformatori si sposteranno alle varie postazioni e si occuperanno di assistere i cittadini illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di utilizzo delle attrezzature. Domani mattina, 29 ottobre, saranno in via Fratelli Bandiera per spostarsi poi in via della Costituzione e in largo Bondi. Dalle 14 saranno in piazza Mazzini, quindi via Trento e via della Costituzione.

Inoltre, Sei Toscana informa che nelle vie dove non è ancora avvenuta la sostituzione dei vecchi cassonetti con i nuovi contenitori proseguirà il servizio di raccolta porta a porta della carta secondo i calendari comunicati.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa