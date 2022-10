Società Autostradale SALT, i sindacati proclamano pacchetto di scioperi

Continua la mobilitazione dei lavoratori Salt in merito alla vertenza di rinnovo del contratto integrativo aziendale, ormai scaduto da quasi due anni. In tutto questo tempo la dirigenza ha perseguito un comportamento dilatorio, volto a giungere alle porte dell’accorpamento delle concessioni autostradali Salt e autostrada Fiori, senza firmare alcunché relativamente ai due anni pregressi.

Dopo lo sciopero del casello di La Spezia nel mese di settembre, attualmente sta scioperando il casello di Pisa Centro fino al 31 ottobre, e successivamente dal mese di novembre inizierà quello del casello di Sarzana. Inoltre, in occasione della manifestazione dei Comics a Lucca, sono previste le seguenti azioni di sciopero:

Casello di Lucca Ovest: venerdì 28 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sabato 29 ottobre dalle ore 06.00 alle ore 22.00, domenica 30 ottobre dalle ore 06.00 alle ore 22.00, lunedì 31 ottobre: dalle ore 06.00 alle ore 22.00.

Casello di Massarosa: domenica 30 ottobre dalle ore 06.00 alle ore 22.00, lunedì 31ottobre dalle ore 06.00 alle ore 22.00.

Durante lo sciopero le piste automatiche utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; gli utenti telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al momento della nuova entrata in autostrada.

Scioperi in atto

Casello di Pisa Centro da Lunedì a Venerdì sciopero turno 2: dalle 08.00 alle 10.00 turno 3: dalle 18.30 alle 20.30

Sabato e Domenica turno 2: dalle 10.00 alle 12.00 turno 3: dalle 16.30 alle 18.30 Lo sciopero è iniziato il 10 ottobre 2022 e cesserà il 31 ottobre 2022

Scioperi futuri già programmati

Casello di Sarzana da Lunedì a Venerdì sciopero turno 2: dalle 08.00 alle 10.00 turno 3: dalle 18.00 alle 20.00. Sabato e Domenica turno 2: dalle 11.00 alle 13.00 turno 3: dalle 18.00 alle 20.00

Lo sciopero inizierà il 01 novembre 2022 e cesserà il 20 novembre 2022