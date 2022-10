Uno spazio libero per mangiare il pranzo al sacco a Lucca Comics

Un locale del mercato del Carmine attualmente inutilizzato sarà messo a disposizione nei giorni di Lucca Comics and Games come luogo pubblico, allestito con alcuni tavoli e sedie, dove tutti potranno consumare il proprio pasto al sacco.

Lo ha deciso la giunta Pardini che ha voluto così utilizzare uno spazio attualmente vuoto per dare una ulteriore risposta in termini logistici per i giorni del festival del fumetto. Il senso dell'operazione è spiegato dall'assessore al commercio e attività produttive Paola Granucci.

“Essendosi liberato il fondo – afferma – si è prospettata questa possibilità che abbiamo ritenuto interessante cogliere, perché durante i giorni della manifestazione il centro storico è frequentato da persone di ogni età, giovani ma anche meno giovani e famiglie, che magari possono avere necessità di un appoggio per poter mangiare e prendersi una pausa”.

Il locale in questione si trova al mercato del Carmine, nell'ala est prospiciente via Mordini e seguirà l'orario delle attività commerciali della zona, con apertura a partire dalle 7.30 del mattino. Le persone che utilizzeranno questo spazio per rifocillarsi e riposare, avranno inoltre a disposizione anche i servizi igienici presenti all'interno del mercato del Carmine.