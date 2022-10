Sr429, Stella e Ciampolini: "Grazie a FI stanziati fondi per manutenzione"

"Grazie alla battaglia condotta nei mesi scorsi da Forza Italia, finalmente la Regione Toscana ha assegnato alla Città Metropolitana di Firenze oltre 416.000 euro per la manutenzione straordinaria dei giunti sulla strada regionale 429 Variante di Certaldo. Nel dettaglio si tratta di giunti che interessano quattro viadotti che ricadono sui comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, per un tratto di strada di circa 5 chilometri. E' la dimostrazione che quando si lavora sul territorio, i risultati arrivano". Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il coordinatore vicario provinciale di Forza Italia Firenze, Filippo Ciampolini, ricordando che negli ultimi mesi diversi rappresentanti di Forza Italia si sono avvicendati in Val d'Elsa per portare all'attenzione i problemi della viabilità, dal consigliere metropolitano Paolo Gandola, alla deputata Erika Mazzetti, dal coordinatore regionale Massimo Mallegni allo stesso Stella, che hanno in più occasioni visitato il territorio incontrando imprenditori e cittadini.

"Quella della SR 429 è davvero una priorità, oltre alla manutenzione dei giunti ci sono tante altre emergenze - ricordano Stella e Ciampolini -. Il tratto sotto inchiesta per il Keu va bonificato con urgenza. E poi c'è il tratto mancante tra Castelfiorentino e Certaldo, dove è rimasta la vecchia strada, senza dimenticare che il tratto per Poggibonsi è pieno di buche. Bisogna aumentare la competitività delle infrastrutture viarie, per permettere lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio. Chiediamo alla Regione Toscana di stanziare altri fondi per mettere in sicurezza e completare tutta la strada 429. Inoltre, in previsione dell'avvio dei lavori per il raddoppio ferroviario della Empoli-Granaiolo che toccherà anche il lotto V della nuova SR 429, sarà importante prestare la massima attenzione per quei territori già macchiati dalla vicenda Keu".

