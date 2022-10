Tre reparti del CTO si trasferiscono nel Padiglione Deas di Careggi

Mercoledì 2 novembre è in programma nell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi di Firenze il trasferimento dal padiglione CTO in Largo Palagi al Padiglione Deas in Viale San Luca di tre reparti: la Neurochirurgia diretta dal professor Alessandro Della Puppa, l’Interventistica Neurovascolare diretta dal dottor Nicola Limbucci e la Neuroanestesia e Rianimazione diretta dal dottor Luca Bucciardini.

Il trasloco - spiega la Direzione Aziendale - rappresenta la fase di completamento del Polo di emergenza urgenza nel Padiglione Deas sede di Trauma Center regionale. A partire dalle 7:00, alcune ambulanze saranno dedicate al trasporto dei 45 pazienti ricoverati al CTO verso i nuovi reparti, pronti a ricevere i degenti in continuità assistenziale.

Lo stesso giorno sono avviate le procedure tecniche di trasferimento dell’angiografo collocato nel blocco operatorio del CTO nei nuovi spazi del comparto operatorio del Deas, che saranno completate nelle settimane successive. Il trasferimento non comporta nessuna variazione nel numero di posti letto assegnati ad ogni struttura.

La Neurochirurgia e Interventistica Neurovascolare saranno attive al terzo piano del settore G del Padiglione Deas con rispettivamente 25 e 6 posti letto di degenza ordinaria. La Neuroanestesia e Rianimazione va ad occupare il primo piano del settore F con 8 posti letto di terapia intensiva e 8 di sub intensiva.

La Direzione di Careggi, nel ringraziare tutto il personale impegnato in questa importante operazione assistenziale e logistica, ricorda che per rendere il più agevole possibile il trasferimento dei pazienti le attività programmate di neurochirurgia ed interventistica saranno sospese da lunedì 31 ottobre a mercoledì 2 novembre.

Le urgenze sono sempre garantite, con l’attività operatoria neurochirurgica che riprenderà con interventi elettivi in modo regolare a partire da giovedì 3 novembre nel Comparto operatorio B del Padiglione Deas. L'attività angiografica della Interventistica Neurovascolare subirà una riduzione fino al ripristino della sala angiografica nella nuova sede.

Fonte: AOU Careggi - Ufficio Stampa