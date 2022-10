Una ciocca di capelli in memoria di Masha dalle donne di Empoli

Aveva 22 anni la giovane donna uccisa in Iran per una ciocca di capelli fuori posto. Masha Amini, questo il suo nome, ha avuto la colpa di non aver indossato correttamente il velo. Ciò che è accaduto ha messo in moto ondate umane di donne e uomini che reclamano i propri diritti non soltanto scendendo in piazza in Iran ma anche in Italia e in molti altri Paesi europei. L'obiettivo è essere a fianco della lotta delle donne iraniane e di tutte le donne.

Anche in una città come Empoli, le coscienze non sono rimaste sopite e in silenzio. Tutte le donne del Consiglio e dell'amministrazione comunale, con un'unica voce, insieme, hanno aderito a un'iniziativa di sensibilizzazione.

Ieri, giovedì 27 ottobre 2022, prima dell’avvio della seduta del Consiglio comunale, le consigliere di maggioranza e opposizione, Viola Rovai, Laura Mannucci, Simona Cioni, Maria Cira D'Antuono, Simona Di Rosa, Beatrice Cioni e Anna Baldi, in rappresentanza di tutte le consigliere comunali, e la sindaca Brenda Barnini, le assessore Giulia Terreni e Valentina Torrini hanno manifestato, unite, la loro solidarietà alle donne iraniane, compiendo il gesto simbolico del taglio di una ciocca di capelli alla panchina rossa di piazza del Popolo, luogo simbolo del no alla violenza di genere.