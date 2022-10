Veicolo in avaria e lavori, traffico bloccato in Fi-Pi-Li tra Ginestra ed Empoli

Traffico bloccato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Fi-Pi-Li, tra Ginestra Fiorentina ed Empoli est in direzione Livorno. Da quanto si apprende dalle 15 circa si sono formati 5 km di coda in direzione mare, a causa di un veicolo in avaria e della riduzuine della carreggiata per i lavori nel tratto tra Montelupo ed Empoli est.

Verso Pisa e Livorno proveniendo da Firenze è stata istituita l'uscita obbligatoria a Ginestra Fiorentina, e per queste percorrenze è inoltre consigliato l'utilizzo dell'autostrada.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO