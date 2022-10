Zona di Serravalle, ok al Piano Urbanistico Attuativo

Nel corso della seduta del consiglio comunale del 27 ottobre 2022, fra i punti all'ordine del giorno, è stata approvata a maggioranza l'adozione del Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 6.3 del Regolamento Urbanistico, relativo alla zona di Serravalle. L'obiettivo generale dell'intervento è riqualificare l'intera zona e garantire la realizzazione dell'adeguamento di via San Martino, della nuova viabilità a sud, del prolungamento di via Liguria, di due tratti di pista ciclo-pedonale, uno lungo la strada di collegamento in corso di realizzazione fra Serravalle e la SS 67 e l'altro lungo il prolungamento di via Liguria. Prevista anche la realizzazione di tre aree verdi e di parcheggi pubblici, uno sul prolungamento di via Liguria in continuità con i parcheggi già esistenti e l'altro in via San Martino, su entrambi i lati. La scelta progettuale è stata orientata per una destinazione totalmente residenziale e la superficie destinata alla edificazione sarà suddivisa in tre lotti con tipologie edilizie diverse.

Il vicesindaco Fabio Barsottini ha illustrato la delibera per l'adozione della scheda norma del Pua 6.3, uno dei Pua che ricadono in località Serravalle, in particolare nella zona compresa fra la chiesa di San Martino, la zona delle scuole Vanghetti e più a nord la parte del Parco di Serravalle. Si tratta un'area di completamento urbanistico, completamento che si sta concretizzando con i due cantieri pubblici che il Comune sta portando avanti: la strada di collegamento Serravalle-SS67 per un importo di circa 2 milioni di euro e la scuola primaria, per un importo di oltre 5 milioni di euro. Le caratteristiche del Pua prevedono 8300 mq di superficie utile lorda con altezze massime previste di 13,50 metri in linea con gli edifici esistenti, con una realizzazione di metrature da verde pubblico di 8800 mq.

E' stata poi illustrata e approvata a maggioranza la terza variazione per le annualità 2022 e 2023 del programma delle opere pubbliche 2022/24. Una riguarda la manutenzione straordinaria di copertura e pavimentazione delle scuole medie Vanghetti per un importo di 200mila euro, altre tre fanno riferimento all'intervento Pinqua, previsto su Ponte a Elsa legato all'EcoPark: sono incrementi dell'ordine di 400mila euro per l'EcoPark, 60mila euro per gli Spazi aperti, 50mila euro per la copertura della palestra della frazione, necessari per adeguare i quadri economici del progetto a seguito degli aumenti registrati per materie prime e costi trasporto. L'ultima variazione fa riferimento a una modifica della linea di finanziamento dell'impianto dell'atletica che sorgerà in via Sanzio, nella zona del polo scolastico.

Il consiglio comunale si è aperto con l'illustrazione, nelle comunicazioni della sindaca e del presidente del Consiglio, dell'aggiornamento relativo all'impegno dell'associazione Safari Njema in merito a "Dove hai messo il tuo coltan?", un progetto partito da Empoli e arrivato fino al Parlamento europeo, come ricordato da Giulia Marconcini e Bianca Maestrelli, presenti in rappresentanza dell'associazione empolese. I membri di Safari Njema, nei giorni scorsi, hanno avuto un incontro al Parlamento Europeo con alcuni degli europarlamentari che hanno partecipato alla stesura del Regolamento relativo ai minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, consegnando la petizione avviata nel maggio 2022 a Empoli che ha poi toccato varie città italiane ed europee. Tutto questo in vista della revisione dello stesso regolamento, prevista nel gennaio 2023.

Esito delle votazioni:

3.Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 6.3 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione

Approvato a maggioranza: favorevoli Pd, Questa è Empoli e Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, contrari M5S e Buongiorno Empoli Fabrica Comune

4.Programma delle Opere Pubbliche 2022/2024 - Terza variazione per le annualità 2022 e 2023 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018

Approvato a maggioranza: favorevoli Pd e Questa è Empoli, astenuti Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, M5S e Buongiorno Empoli Fabrica Comune

5.Programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2022 – 3^ aggiornamento

Approvato a maggioranza: favorevoli Pd e Questa è Empoli, astenuti Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, M5S e Buongiorno Empoli Fabrica Comune

6.Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli- Fabricacomune contro l’invio di armi

Ritirato

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa