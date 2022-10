Addio a Mauro Singulti, fondatore Avis Empoli: "Rimarrai nel cuore di tutti"

Lutto in casa Avis Empoli. È scomparso all'età di 83 anni Mauro Singulti, segretario e fondatore dell'Avis di Empoli dal 9 dicembre 1966. Il presidente Luciano Ramazzotti e il consiglio dell'associazione dei donatori di sangue esprimono il proprio cordoglio alla famiglia, ricordando in una nota Singulti: "È stato una delle colonne portanti della nostra associazione, suo fondatore insieme a Sergio Antonini. Nel corso degli anni ha dato tutto sé stesso, contribuendo allo sviluppo e all'evoluzione dell'Avis Empoli. Durante tutto questo tempo, anche nei momenti più difficili insieme ai volontari e al consiglio, ha portato avanti il buon nome dell'Avis".

L'attuale presidente onorario Sergio Antonini e fondatore dell'associazione insieme a Singulti dichiara: "Mauro non c’è più. Se ne va un fratello, ancor più che un amico. Abbiamo lavorato insieme, al vecchio ospedale di Empoli ed abbiamo costruito e gestito la sede A.V.I.S. di Empoli. Mi vengono in mente tutte le cose fatte insieme in una vita intera e il bene che ci volevamo. Non ci sono parole per esprimerlo, né per esprimere il cordoglio. Hai dato tanto, rimarrai sempre nei cuori di tutti. Riposa in pace, che la terra ti sia lieve".

I funerali si terranno questa mattina, alle 11, presso la chiesa parrocchiale di San Miniato Basso.