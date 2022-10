Il complesso dei Cappuccini apre ai visitatori: il programma della visita gratuita

L’Associazione degli Amici dell’Archivio Storico di Empoli ha messo in programma una visita guidata al complesso dei Cappuccini, costituito dal Convento, dalla Chiesa e dal Cimitero monumentale. L’iniziativa fa seguito alla pubblicazione dell’ultimo numero della rivista "Quaderni Archivio", dedicata allo stesso argomento e presentata lo scorso 8 aprile.

Il percorso sarà guidato dalla prof.ssa Giuseppina Carla Romby per la storia dell’architettura, dalla dott.ssa Elisa Boldrini per la storia dell’arte e dal dott. Paolo Santini in relazione ad alcuni empolesi illustri sepolti nel cimitero monumentale. La visita si svolgerà sabato 5 novembre. Il ritrovo è previsto alle ore 15.30 nella Chiesa dei Cappuccini.

Nell’occasione i soci che ancora non hanno avuto la rivista potranno ritirarla. È gradita la prenotazione al numero di telefono 338 3958081 oppure all’indirizzo e-mail stefaniaterreni52@gmail.com. La partecipazione alla visita guidata è completamente gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Ufficio stampa