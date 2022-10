Stagione stellare al Verdi di Santa Croce: sul palco Claudio Bisio, Stefano Massini e molti altri

Claudio Bisio, La mia vita raccontata male

Una stagione stellare quella del Verdi di Santa Croce sull’Arno, presentata ieri sera in teatro alla presenza della sindaca Giulia Deidda, dell’assessora alle politiche ed istituzioni culturali del comune di Santa Croce sull’Arno Elisa Bertelli e Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana spettacolo

Il direttore del teatro Renzo Boldrini ha raccontato, attraverso interviste e video messaggi, quello che sarà il ricco cartellone della stagione santacrocese.

Sul palco, infatti, ci saranno Lodo Guenzi, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Davide Enia, Lello Arena, Marina Massironi, Amanda Sandrelli, Lella Costa, Elia Schilton, Michele Placido, Stefano Massini e Claudio Bisio.

Non mancheranno le rassegne dedicate ai bambini e alle loro famiglie, con la trentottesima edizione del Baule dei Sogni, promosso dalla più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli val d’Arno, Santa Maria a Monte e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale. Gli appuntamenti saranno nel fine settimana, il sabato al teatro comunale di Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, proponendo anche un ricco progetto di programmazione e formazione rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Dedicata alle famiglie anche la tredicesima edizione di Stasera pago io, l'originale rassegna inventata in questo teatro, dove sono i bambini che con la loro creatività "pagano" l'ingresso a teatro ai loro parenti.

Per il pubblico giovane, non solo in termini anagrafici, ma anche in termini di curiosità verso la composizione scenica multidisciplinare e contemporanea si conferma la rassegna Primo tempo.

Le attività di programmazione, produzione, formazione e promozione sono sostenute dal comune di Santa Croce sull’Arno, con il supporto della Regione Toscana nell’ambito del progetto di Residenza della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

La stagione di prosa, Il baule dei sogni e Stasera Pago io sono programmati e sostenuti dal Comune di Santa Croce Sull’Arno, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro.

"Anche in un cotesto storico così difficile noi abbiamo creduto ancora una volta di investire in cultura, perché pensiamo che sia un investimento sul futuro, una risorsa essenziale per tenere la nostra comunità coesa. Soprattutto in questo momento, con una guerra che si combatte alle porte dell’Europa, riteniamo fondamentale stimolare il dialogo e costruire presidi di pace. E quale luogo è migliore di un teatro. La stagione del Verdi offre spettacoli di altissima qualità e un’offerta ricchissima per tutti i pubblici, dai più piccoli agli adulti" così la sindaca di Santa Croce Giulia Deidda presenta la nuova stagione del Verdi.

"I nove titoli della prosa offriranno al pubblico momenti di riflessione, ma anche di divertimento e leggerezza. L’ironia, il gioco comico sono strutturali nel dna del teatro simbolico per ragazzi, scuole, famiglie e giovani ai quali si rivolgono le rassegne di Stasera pago io, il Baule dei Sogni e Primo Tempo" aggiunge Elisa Bertelli, assessora alla cultura del comune.

"Accompagnare il pubblico e stare insieme da novembre a marzo con spettacoli di qualità e scelti per dare uno spaccato più ampio possibile per tematiche, generi e spunti di riflessione è una sfida che ogni anno rinnoviamo e condividiamo con l'amministrazione di Santa Croce sull'Arno per portare anche al Verdi un cartellone vivo e animato dalla voglia di condividere emozioni e riflessioni - afferma la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - L'imperdibile omaggio di Stefano Massini a Giorgio Gaber, ma anche il Goldoni de la Bottega del Caffè con Michele Placido, la moderna Lisistrata di Chiti con Amanda Sandrelli, sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno in una nuova stagione che lega storie epiche alla vita di tutti, nuove tecnologie all'intimo umano, dialoghi tra generazioni e scorci di esistenza e di ricordi in cui ognuno di noi ritrova una parte dei suoi, in una condivisione che è la magia del teatro".

"Nove spettacoli che fino alla fine di marzo accompagneranno il pubblico in un percorso denso di novità. In un sapiente equilibrio tra ironia, suspense, dialoghi, ricordi, suggestioni e rievocazioni. Da uno scambio di confidenze tra amiche al bilancio di una vita, da una partita di calcio come atto identitario alla grande tragedia che racconta le debolezze umane, ogni corda teatrale del nuovo cartellone risuonerà nel pubblico che tornerà al Verdi per amore di teatro e voglia di comunità- dichiara il direttore di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta - Grazie al Comune e a Giallo Minimal Teatro per avere ancora una volta pensato insieme a noi ad un'esperienza artistica da vivere e condividere".

"Il Teatro Verdi è un vero e proprio presidio culturale - afferma Renzo Boldrini, direttore del Teatro Verdi - un laboratorio e formativo, un polo di programmazione di area che si rivolge prioritariamente a tutte le cittadine e i cittadini di tutto il basso Valdarno inferiore pisano, ma che nel tempo ha sviluppato una consolidata capacità di relazione come spettatori provenienti da una ben più vasta area geografica. Un cantiere creativo che la Regione Toscana ha indicato nuovamente come sede di residenza artistica per il triennio 20222/2024, come parte attiva del progetto residenziale interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro. Il cartellone è ricco di proposte interessanti sia per gli adulti che per i bambini. Tanto buon teatro per tutte e tutti".

Teatro Verdi di Santa Croce: la stagione di prosa 2022-23

Stefano Massini, Racconti a Gaber

Grandi storie e protagonisti della scena per emozionarsi e riflettere sul presente, quelle proposte dai nove gli spettacoli che animano la stagione di prosa.

Si comincia mercoledì 23 novembre con Lodo Guenzi in Trappola per topi di Agatha Christie, regia di Giorgio Gallione. Costruita, come sempre in Agatha Christie, con una maestria ineguagliabile e un totale dominio della struttura narrativa e dei meccanismi della suspense, la commedia simbolo di quella che è stata definita “la regina del giallo” è ancora oggi un’opera di grande impatto teatrale e di sicura efficacia emotiva e ipnotica.

Domenica 11 dicembre Il marito invisibile con di Edoardo Erba è un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, rispettivamente Lorella e Fiamma, ci accompagnano con la loro comicità in un viaggio scottante e attuale.

Venerdì 16 dicembre Lello Arena e Massimo Andrei in Aspettando Godot di Samuel Beckett. Vladimiro e Estragone, aspettano l'arrivo di Godot, che però non arriverà mai. Non sappiamo chi siano questi due uomini, dove si trovino, chi sia questo Godot e perché lo stiano aspettando. Aspettando Godot è considerato il capolavoro di Beckett e del teatro dell’assurdo.

Lisistrata di Aristofane con Amanda Sandrelli sarà al Verdi venerdì 13 gennaio. Ugo Chiti riscrive il testo con la sua capacità di intrepretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, con la sua lingua sapida, ricchissima che sembra fatta apposta per rendere l’originale nella sua interezza, reinterpretando quelle parti rese di difficile comprensione dal tanto tempo trascorso.

Domenica 22 gennaio Italia-Brasile 3 a 2.Il Ritorno. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Davide Enia festeggia un doppio anniversario: il ventennale dal suo debutto e il quarantennale dalla storica partita disputata allo Stadio Sarrià di Barcellona, che segnò la svolta e il riscatto umano e sportivo di Paolo Rossi, da lì in poi trascinatore del trionfo Mundial con 6 gol segnati in 232 minuti.

Giovedì 2 febbraio Lella Costa e Elia Schilton portano in scena Le nostre anime di notte, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf. Due vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, ma non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante.

Quando sarò capace di amare-Massini racconta a Gaber sarà in scena venerdì 17 febbraio. Un corto circuito spiazzante: Stefano Massini in questo spettacolo non si propone di raccontare Gaber, bensì racconta a Gaber. Ma racconta cosa? Semplicemente storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni del signor G.

Giovedì 9 marzo Claudio Bisio in La mia vita raccontata male. Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in un’eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti.

Ultimo spettacolo in programma giovedì 30 marzo La bottega del caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido. Il capolavoro goldoniano diverte e tratteggia il piccolo mondo di un campiello veneziano con le sue luci ed ombre.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

© Simone Di Luca Stefano Massini, Racconti a Gaber

Stasera pago io!

Tredicesima edizione della rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io! un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, pensato proprio al Verdi, dove ha debuttato prima di essere replicata con successo anche in altri teatri.

Torna la formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), ovvero pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti.

Stasera pago io! è la prima rassegna a partire, quattro spettacoli sempre di venerdì in orario serale (ore 21): si comincia venerdì 4 novembre con Sonata per tubi della compagnia Nando e Maila E.T.S.; venerdì 11 In bocca al lupo! Produzione Fonte Maggiore; venerdì 18 novembre I tre porcellini di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, produzione Giallo Mare Mininimal Teatro e per finire venerdì 25 novembre Il folletto mangiasogni produzione Fratelli di Taglia.

I fantassegni vengono conquistati dai bambini a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli.

Spettacoli per famiglie: Il baule dei sogni

Sono previsti 10 appuntamenti per i sabati e le domeniche previsti nei Teatri Comunali di Santa Maria a Monte e Santa Croce.

Sei appuntamenti il sabato pomeriggio alle 16.30 a Santa Maria a Monte, a partire da novembre, sabato 19, sabato 26 e sabato 3 dicembre, la rassegna riprende poi a gennaio i sabati 14-21 e 28. Sul palco burattini, attori, scenografie virtuali per raccontare tante storie per ragazzi.

Gli appuntamenti al Verdi saranno quattro, la domenica alle 17.00. Si comincia domenica 27 novembre, poi il 4 dicembre, si riprende venerdì 6 gennaio e il 15 gennaio. In scena le più importanti compagnie nazionali del settore con spettacoli dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Primo tempo

Fra le proposte di Primo tempo due straordinari protagonisti dei palcoscenici italiani: Antonella Questa e Ascanio Celestini, i quali con Svergognata (7 marzo) e Radio Clandestina (20 aprile) richiamano i temi di due date significative per la storia italiana: 8 marzo e 25 aprile.

La formazione

Giallo Mare Minimal Teatro è un’importante agenzia e, da anni, esperti professionisti della scena operano sul territorio per formare nuovi attori. Al Teatro Verdi, da oltre venti anni, è attivo il laboratorio teatrale Achab, che si rivolge a ragazzi, giovani e adulti e utilizza il linguaggio teatrale come strumento di conoscenza delle proprie capacità comunicative e relazionali.

Il laboratorio per giovani e adulti si terrà il lunedì dalle 21 alle 23, quello per i ragazzi dai 6 agli 11 anni si terrà il martedì dalle 16.30alle 18.00; quello per ragazzi dagli 11 ai 14 anni il martedì dalle 18.15 alle 19.45.

Ci saranno due lezioni di prova per gli adulti lunedì 7 e lunedì 14 novembre dalle 21 alle23, per i ragazzi martedì 15 e martedì 22 novembre, presso il teatro Verdi.

Le iscrizioni sono aperte.

Timing abbonamenti e prezzi

Inizia oggi sabato 29 ottobre la campagna abbonamenti per la stagione di prosa, e durerà fino a venerdì 4 novembre prelazione degli abbonati alla stagione 2021-2022 con queste modalità: oggi dalle 9.00 alle 12.00; da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Per i nuovi abbonamenti da sabato 12 a martedì 15 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì 22 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Da sabato 19 novembre (orario 9-12) aperta prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli presso il teatro Verdi.

Da lunedì 21 novembre la prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: per la prosa abbonamento intero € 140; ridotto € 120; per i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

I biglietti per la rassegna Primo tempo posto unico € 10; Primo Tempo speciale medie superiori posto unico €6, con trasporto € 10.

Per Stasera pago io! posto unico per i bambini 5 €; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa). Il mercoledì precedente lo spettacolo prevendita presso la biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00.

Per il Il Baule dei Sogni adulti 4.50€ adulti, bambini 3.00 €.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa