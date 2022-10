Colto da malore mentre nuota in piscina, morto 49enne ad Arezzo

Un uomo di 49 anni è morto ad Arezzo dopo essere stato colto da un malore mentre nuotava in piscina. È successo ieri pomeriggio in un impianto pubblico nel quartiere Pantano, in zona stadio. Il 49enne avrebbe accusato un malore mentre stava nuotando, probabilmente potrebbe aver avuto una congestione.

Sul posto, intorno alle 18.50, sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Asl Toscana sud est, con i mezzi della Croce Rossa e Misercordia di Arezzo. Purtroppo per il 49enne non c'è stato nulla da fare, i sanitari ne hanno constatato il decesso. Intervenuti anche i carabinieri.