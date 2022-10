Controlli nei boschi di Orentano: due arresti, sequestrati cocaina e oltre 16mila euro

Controlli a tappeto dei carabinieri ieri sera nell'area boschiva tra Orentano, Galleno e Villa Campanile, nel comune di Castelfranco di Sotto. Massicce le forze impiegate per il servizio sul territorio nell'area, nota zona di spaccio: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Miniato, delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e San Romano, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cascina, Casciana Terme e Pontedera, con l'ausilio della polizia municipale di Castelfranco. I controlli della zona, e in alcune abitazioni, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, e verifica di regolari condotte alla guida, hanno portato a due arresti.

In particolare il complesso dei militari schierati ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due persone. Sono stati inoltre sequestrati 500 grammi di cocaina e 16mila 500 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita.

Controllate inoltre 20 persone e diversi mezzi, tra cui un monopattino elettrico: due le sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada.