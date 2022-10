Due furti al canile di Prato: rubati cibo e integratori, danni alla struttura

Due furti uno di seguito all'altro al canile comunale Il Rifugio di Prato, nella notte tra giovedì e venerdì e stanotte. A renderlo noto è il Comune di Prato.

Secondo quanto ricostruito i ladri per entrare hanno rotto la serratura del cancello di sicurezza e hanno squarciato la rete laterale. Una volta all'interno della struttura hanno portato via le cialde per il caffè, 120 scatolette di cibo per cani e 20 sacchi di crocchette e integratori. È stato svuotato anche il frigo dove i dipendenti lasciano qualcosa per i loro spuntini e sono spariti anche pettorine e qualche guinzaglio, oltre al danneggiamento di porte e finestre.

Stamani l'assessore ai Diritti degli animali e alla Città Curata Cristina Sanzò si è recata alla struttura in via Argine del Calice per fare un primo sopralluogo e ha fatto intervenire Consiag Servizi per riparare la rete e la serratura: "Un gesto che desta preoccupazione e lascia amarezza, non solo per i danni che ha provocato. Stamani gli accessi sono stati riparati - ha detto l'assessore Sanzò - ma intrusioni del genere potrebbero ripetersi in una zona così isolata, con la preoccupazione che questi sciagurati possano aprire le gabbie dei cani".

I gestori, l'associazione Qua La Zampa, hanno sporto denuncia.