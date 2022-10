Empoli piange Manola Antonini, volto storico della mensa comunale

È una domenica triste a Empoli, per la perdita di una persona molto conosciuta e apprezzata dalla comunità. È scomparsa all'età di 74 anni Manola Antonini, storica dipendente della mensa comunale. Antonini lascia il marito, un figlio la nipote e due sorelle.

"Una empolese conosciuta da tutti e a cui in tanti abbiamo voluto bene - scrive su facebook la sindaca Brenda Barnini -. Faccio le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, ne siamo tutti dispiaciuti e colpiti".

A ricordare Antonini anche l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini. "Oggi ho un motivo in più per rendere pubblico quel nome che, nell'ottobre di 4 anni fa, ho voluto mantenere nascosto, parlando solo di una persona meravigliosa che aveva cambiato il mio modo di vedere la realtà pratica, ed insegnato tanto sul senso civico. Quella persona meravigliosa era Manola Antonini" scrive su facebook l'assessore, ricordando una conversazione che aveva avuto con la donna. Quest'ultima, affetta da disabilità, scrisse infatti un messaggio in privato che oggi l'assessore rende pubblico, proponendo soluzioni per rendere ancora più accessibili gli spazi della città. Un messaggio scaturito dopo un evento, che spinse la donna a proporre interventi per facilitare la presenza di tutti, senza polemica ma con spirito propositivo. Un messaggio che Antonio Ponzo Pellegrini decide di condividere, ricordando la commozione di allora e rinnovando l'impegno: "Continuerò (anche nel suo ricordo) le piccole e grandi battaglie quotidiane per l'accessibilità dei luoghi e negli eventi. Non ti dimenticheremo".

La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e sarà disponibile alle visite da lunedì 31 ottobre, dalle 9 alle 19. I funerali di Manola Antonini si svolgeranno mercoledì 2 novembre alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria a Ripa di Empoli.

A questo link (Qui) è possibile rivolgere messaggi di vicinanza alla famiglia.