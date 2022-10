Fugge dall'incidente, spaccio in un alloggio occupato: due interventi della municipale di Livorno

Giovedì scorso intorno alle ore 13 in viale Carducci è avvenuto un sinistro stradale con feriti. Il veicolo che aveva causato l'incidente si è allontanato omettendo di soccorrere il ferito e senza mettersi a disposizione all'organo di polizia giunto per i rilievi. Il giorno dopo il fuggitivo si è però presentato all'ufficio infortunistica del Comando della Polizia Municipale accompagnato dal proprio avvocato. L'uomo, di circa 25 anni e di nazionalità marocchina, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso ed essendo risultato irregolare sul territorio è stato trasferito al CPR di Potenza in attesa di essere espulso.

Nella mattina di venerdì 28 ottobre, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, in merito ad attività di spaccio effettuata in un alloggio abusivamente occupato nel quartiere La Rosa, la Polizia Municipale ha svolto un controllo.

All'interno dell'appartamento due soggetti extracomunitari di nazionalità tunisina di 28 e 24 anni, (uno dei quali risultato irregolare sul territorio e l'altro gravato da numerosi precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti). La perquisizione ha portato al rinvenimento di stupefacenti, una banconota del valore di 50 euro falsa, una munizione cal. 12 ed altri oggetti tra i quali telefoni cellulari e computer presumibilmente provenienti da furti, sui quali sono al momento in corso gli accertamenti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. I due uomini sono stati quindi denunciati penalmente per occupazione abusiva di alloggio pubblico, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, introduzione nel paese di moneta falsa e violazione della normativa sugli stranieri. L'alloggio è stato contestualmente liberato, chiuso e rimesso nella disponibilità di CASALP.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa