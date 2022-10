Grande folla al Lucca Comics, nel terzo giorno oltre 28mila arrivi in treno

(foto Alberto Bertoncini per gonews.it)

Si è svolta oggi la terza giornata del Lucca Comics & Games, in programma fino al 1 novembre. Dato il numero altissimo di visitatori nel centro storico, si è azionato il piano per decongestionare le piazze centrali. Controlli ad alcuni temporary store, esterni dal circuito della manifestazione, dove sono state verificate infrazioni delle regole su indicazione provenienza e sicurezza tessuti dei giocattoli, che hanno portato al sequestro di 3500 oggetti in vendita.

Grande folla, in funzione la macchina organizzativa per traffico e sicurezza: 28mila gli arrivi in treno, 91 multe a veicoli per sosta vietata

Si sono tenute alle ore 12 e alle 16,30 le consuete due riunioni giornaliere del Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca, alla presenza di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica, delle Forte dell’Ordine (fra cui nel pomeriggio il Questore Dario Sallustio) e delle altre istituzioni coinvolte per il controllo del traffico e della sicurezza in occasione di Lucca Comics & Games. Per il Comune di Lucca il vice sindaco – assessore alla sicurezza Giovanni Minniti, l’assessore alla Protezione Civile Fabio Barsanti, il comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina e il capo di Gabinetto Beniamino Placido.

Ferrovie dello Stato ha registrato entro le ore 15:30 oltre 28mila arrivi, di cui circa il 38% da Firenze, il 42% da Pisa, il 16% da Viareggio il 4% da Aulla. Nella mattinata l’attenzione degli agenti della Polizia Municipale è stata concentrata nel garantire l’afflusso ordinato dei pullman in viale Luporini e nel presidiare via di Vitricaia per evitare parcheggi non autorizzati che avrebbero reso problematico anche il deflusso automobilistico serale.

Intorno alle ore 16, per prevenire un’eccessiva concentrazione di folla nella zona di piazza Napoleone e piazza San Michele in Foro e fluidificare il traffico dei visitatori è entrato in funzione il dispositivo ‘a geometria variabile’ con l’istituzione di interruzioni momentanee degli accessi in 10 punti intorno all’area e con sensi unici pedonali in via San Paolino (direzione piazza San Michele), via di Poggio – via del Toro (direzione via Galli Tassi), via Vittorio Emanuele II (direzione piazzale Verdi), Canto d’Arco – via Cenami (direzione San Giusto), Canto d’Arco – via Santa Croce (direzione piazza Bernardini), via del Duomo (direzione piazza del Giglio), via Vittorio Veneto (direzione Caffè delle Mura), via San Girolamo (direzione piazza del Giglio).

Il deflusso dei visitatori è stato molto intenso a partire dalle ore 18 soprattutto alla Stazione Ferroviaria in entrambi i lati in cui è divisa, con lunghe code. Il personale della Protezione Civile è stato presente per gestire la criticità che alle 19.30 era completamente sotto controllo e in via di soluzione anche se le partenze con i treni speciali proseguiranno fino alle 22. Nello stesso orario traffico automobilistico molto rallentato in uscita verso l’autostrada soprattutto nella zona di San Concordio.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato 91 veicoli per sosta vietata su aree verdi, 42 per sosta su marciapiede, 7 per sosta su passo carrabile con rimozione di un veicolo. Sono avvenuti due incidenti stradali di cui uno con un ferito.

Sequestrati 3500 oggetti in alcuni temporary store nel centro storico

Sono 3500 gli oggetti sottoposti oggi a sequestro amministrativo nel corso dei controlli organizzati dai Nuclei di Polizia Commerciale e di Sicurezza Urbana del Corpo di Polizia Municipale di Lucca, in collaborazione con personale dell'Ufficio delle Dogane di Pisa per quello che riguarda alcuni temporary store, presenti nel centro storico di Lucca nel corso della kermesse dedicata al fumetto. Si tratta soprattutto di pupazzi in peluche, giocattoli e capi d’abbigliamento.

È emerso che alcune delle attività commerciali – esterne ed estranee al circuito del festival - proponevano merce senza marcatura CE, articoli che potrebbero risultare dannosi o pericolosi per la salute del consumatore, disciplinati dalle direttive della Comunità Europea. Inoltre vendevano capi di abbigliamento privi di cartellini riportanti le informazioni per i consumatori, relative alla provenienza ed alle caratteristiche dei materiali con cui erano realizzati, in aperto contrasto da quanto previsto dalla legge.

Contestate violazioni alle norme sulla sicurezza dei giocattoli e quelle di riferimento sui prodotti tessili si è proceduto al sequestro amministrativo al fine di prevenire sia gli effetti nocivi sulla salute del consumatore finale che per quanto concerne la tutela della concorrenza leale.

L'attività è stata condotta a seguito del Protocollo d'Intesa siglato nel mese di marzo scorso tra il Comune di Lucca e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Pisa per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti o riportanti indicazioni false e fallaci sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale. L'attività è stata svolta congiuntamente anche al Gruppo Guardia di Finanza Lucca, in particolare per quello che riguarda i controlli riguardanti gli accertamenti della regolarità fiscale.