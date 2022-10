Incidente nella notte in Garfagnana: muore un 20enne, tre feriti

Tragedia nel cuore della notte in Garfagnana, a Borgo a Mozzano. All'altezza del Ponte del Diavolo un'auto, per cause in accertamento, ha perso il controllo urtando violentemente ai lati della strada. Nell'incidente, avvenuto sulla via Lodovica, ha perso la vita un giovane di 22 anni e altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due gravemente.

Sul posto, intorno alle 4.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca, i soccorsi e i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana per i rilievi. Le quattro persone si trovavano tutte a bordo dell'auto, unico mezzo coinvolto nell'incidente. Vani purtroppo i soccorsi per un ragazzo di 22 anni, per cui il medico del 118 ha constatato il decesso. Le altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in codice rosso, e sono state trasportate in ospedale.

A perdere la vita nel tragico incidente Jacopo Leoni, 20 anni e non 22 come precedentemente specificato, di Capannori. Gli altri tre coetanei, feriti gravemente, si trovano in ospedale per i traumi subiti. Da quanto si apprende il 20enne, che si trovava al lato passeggero, nell'impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. All'arrivo dei soccorsi, che si sono immediatamente diretti sul posto, per il giovane non c'era più nulla da fare.

Capannori piange la scomparsa del giovane Jacopo Leoni

La tragedia ha colpito la comunità di Capannori. Dalla Misericordia, dove Jacopo Leoni aveva svolto il servizio civile, arriva un messaggio di vicinanza alla famiglia. "Ciao Jacopo - scrive la Misericordia di Capannori su facebook - ti ricorderemo per la tua immensa simpatia".

Cordoglio per la perdita del concittadino espresso anche dal sindaco di Capannori, Luca Menesini: "È un giorno di profonda tristezza per la comunità di Capannori e per tutti coloro che lo conoscevano. Come sindaco e a titolo personale mando un abbraccio forte alla famiglia e agli amici. Un abbraccio stretto anche agli altri tre ragazzi coinvolti nell'incidente, con l'augurio che si rimettano presto".