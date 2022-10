L'Use Computer Gross cade nel derby contro Firenze

La quinta sconfitta in altrettante partite ha le sembianze di una disfatta. La Pallacanestro Firenze travolge infatti l’Use Computer Gross per 105-77 ed i numeri parlano meglio di ogni altra cosa: 34 punti subiti nella prima frazione, 27 e 26 nelle restanti due, 57 di due soli giocatori della squadra di casa. Da qualunque parte si guardi questo derby, l’immagine resta sempre la stessa ed è ovviamente negativa. Vero, ci mancherebbe, la formazione di coach Gresta è costruita con obiettivi importanti e ben chiari, ma questo non può bastare né a spiegare, né tantomeno a giustificare una sconfitta di queste proporzioni.

Laganà fa capire subito che è in serata e chiuderà la prima frazione con 16 punti (quelli segnati dall’Use sono 17 in totale) indirizzando la gara là dove Firenze vuole. Passoni non è da meno ed al 6’ i biancorossi sono già doppiati: 22-11. Al 10’ 34-17 ed in un amen si passa al 43-19 con in campo una squadra sola che, a metà partita, è sul 61-32. Il resto è pura accademia, di fatto si gioca solo per arrivare al finale che, dopo il passaggio al 30’ sull’87-51, sarà di 105-77.

105-77

PALLACANESTRO FIRENZE

Bushati 10, Laganà 27, Passoni 30, Castelli 9, Di Pizzo 10, Venuto 3, Mazzotti 7, Nnabuife 7, Giannozzi, Salvetti 1, Minnucci 1. All. Gresta

USE COMPUTER GROSS

Hidalgo 9, Antonini 2, Casella 16, Nwokoye 10, Del Maso 10; Mazzoni 5, Giannone 8, Sesoldi 8, Baccetti 5, Marchioli ne, Menichetti ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Rinaldi di Livorno

Parziali: 34-17, 61-32 (27-15), 87-51 (26-19), 105-77 (18-26)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa