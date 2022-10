Nuova vita per la montagna di Cortona, sposi donano 50 alberi

La montagna di Cortona riprende vita grazie al regalo di una coppia di giovani sposi. A Monte Castel Giudeo sono arrivati 50 nuovi alberi tra cui castagni, ciliegi e faggi, al posto dei danni provocati dal maltempo del 2016.

Questo il dono di Iris Gramegna e Ben Wanklin, che si sono scambiati il fatidico sì qualche mese fa a Cortona. Visto che la cerimonia di nozze e i viaggi degli invitati hanno comportato un impatto ambientale in termini di emissioni di CO2, gli sposi hanno deciso effettuare una donazione per la piantumazione di nuovi alberi. Tramite il padre della sposa, Pierre Gramegna già ministro del Lussemburgo che vive a Cortona, i due giovani hanno trovato la collaborazione dell'associazione "On The Move" il cui presidente Nicola Tiezzi si è messo in contatto con il comune di Cortona e la provincia di Arezzo, per rendere possibile il progetto.

L'iniziativa è stata celebrata oggi, domenica 30 ottobre, durante una camminata ecologica promossa da Fare Verde con il Gruppo Trekking Camucia. Tante le persone che hanno partecipato alla giornata, durante la quale gli operai della provincia hanno concluso la piantumazione. Presenti anche i carabinieri forestali di Cortona, le nuove piante come spiega il comune, rientrano nel progetto del Ministero per la Transizione Ecologica e del Gruppo Carabinieri della Biodiversità "Un albero per il futuro", ciascuna è dotata di un qrcode ed è geolocalizzata. L’iniziativa a livello nazionale fino ad oggi ha permesso di compensare le emissioni pari quasi a 700mila kg di CO2, grazie a oltre 26mila nuovi alberi piantati in 3745 enti partecipanti.

Ringraziamenti agli sposi dal sindaco di Cortona Luciano Meoni e dal vicepresidente della Provincia di Arezzo Nicola Carini. Le nuove piante hanno preso il posto lasciato da quelle irrimediabilmente danneggiate dalla tempesta di vento che si abbatté in questa zona nel 2016.