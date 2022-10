Precipita con la bici per 20 metri, codice rosso sulle Apuane

Soccorsi questo pomeriggio sulle Alpi Apuane per un biker di 53 anni, precipitato per circa 20 metri a valle durante un'escursione in bici sulla montagna. L'incidente è avvenuto nel comune di Stazzema, nel comprensorio del monte Lieto.

Il 53enne, in compagnia di altri sportivi, stava percorrendo una traccia sotto il sentiero 3 del Cai quando la bicicletta sarebbe andata fuori pista, e lui è caduto precipitando. A lanciare l'allarme i compagni, che hanno provveduto ad allertare il 112, da cui è stata attivata la stazione di Querceta e l'elisoccorso.

Sul posto è intervenuta la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, che ha raggiunto il biker e agevolato l'intervento dell'elicottero. Il 53enne, pistoiese d'origine ma da tempo residente a Massa, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.