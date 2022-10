Prima vittoria a Palazzo Wanny, il Bisonte travolge Pinerolo

IL BISONTE FIRENZE 3 - WASH4GREEN PINEROLO 0

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 14, Sylves 12, Cambi 4, Herbots 10, Lotti ne, Guiducci ne, Van Gestel 8, Panetoni (L1), Knollema ne, Adelusi ne, Graziani ne, Nwakalor 10, Lapini (L2) ne, Kosareva 1. All. Bellano.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 3, Trnkova ne, Carletti 1, Gueli (L2) ne, Renieri, Bussoli, Moro (L1), Prandi 1, Zago 14, Bortoli, Gray 3, Akrari 10, Ungureanu 2. All. Marchiaro.

Arbitri: Luciani – Frapiccini.

Parziali: 25-10, 25-20, 25-18.

Note – durata set: 19’, 27’, 26’; muri punto: Il Bisonte 11, Pinerolo 3; ace: Il Bisonte 1, Pinerolo 0; spettatori: 423.

Il Bisonte conquista la sua prima vittoria stagionale, e lo fa davanti ai propri tifosi del Palazzo Wanny travolgendo con un netto 3-0 la neopromossa terribile Wash4Green Pinerolo. Tre punti importantissimi, che possono dare la svolta al campionato di Firenze, arrivati grazie a una grande prestazione corale in cui spiccano le prove delle due centrali: Alhassan è stata premiata MVP dall’alto dei suoi 14 punti, col 91% in attacco (11/12) e due muri, mentre Sylves ci ha aggiunto 12 punti di cui 5 a muro.

Coach Bellano schiera Cambi-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Alhassan-Sylves e Panetoni libero, Marchiaro risponde con Prandi-Zago, Carletti-Grajber, Gray-Akrari e Moro libero.

Il primo break della partita è firmato da Herbots, che con quattro punti consecutivi porta Il Bisonte sul 7-4, poi il tocco di seconda di Cambi vale l’8-4 e il time out Marchiaro: il turno in battuta di Sylves fa malissimo a Pinerolo (12-4), Nwakalor e Alhassan puniscono anche a muro (15-5) e nonostante il vantaggio Firenze continua a spingere sull’acceleratore (77% in attacco di squadra nel set con 4 muri totali), chiudendo 25-10 con la fast di Sylves.

L’inizio del secondo set è un po’ più equilibrato, ma Nwakalor, Alhassan e Van Gestel sono on fire e creano il + 3 (11-8), poi l’attacco out di Zago vale il 12-8 e il primo time out Marchiaro: sul 16-10 entra Ungureanu per Carletti, le ospiti provano ad avvicinarsi con Zago e Akrari (16-13), ma Il Bisonte non si scompone e riallunga con Alhassan e Nwakalor (19-14), per poi gestire e andare a chiudere grazie all’attacco out di Ungureanu (25-20).

Nel terzo rimane in campo Ungureanu, ma il copione non cambia, con le difese di Panetoni, i muri di Sylves e gli attacchi di Van Gestel che valgono il 6-3 e il primo time out Marchiaro: al rientro ancora un muro di Sylves e un punto in difesa di Van Gestel provocano un altro stop da parte del coach ospite (8-3), poi Il Bisonte mantiene il vantaggio anche grazie a Kosareva, appena entrata al posto di Nwakalor (14-9), e lo aumenta con il tocco di seconda di Cambi (18-11), fino ad arrivare al definitivo 25-18 grazie all’errore in battuta di Zago.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO – “Stasera siamo stati proprio bravi, abbiamo fatto una partita pulita, di sostanza e di qualità sia in cambio palla che su ricezione buona: abbiamo aggiustato bene anche situazioni in cui non stavamo ricevendo bene, e in fase break siamo stati bravi soprattutto a muro. Insomma, abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono davvero molto soddisfatto. Cercavamo una vittoria ma anche e soprattutto le intese, perché siamo consapevoli che in questo momento abbiamo bisogno del miglior approccio, di essere lucidi e di giocare a sangue freddo: quando c’è qualcosa che non funziona dobbiamo uscirne tutti insieme, per un po’ dovremo sopportare degli errori e rimanere lucidi e se lo faremo ce la giocheremo con tutti, altrimenti rischiamo di perdere con tutti”.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio stampa