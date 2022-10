Sabato sera di controlli a Pisa, due ricercati in arresto

Ieri sera a Pisa, durante i consueti servizi straordinari di controllo del territorio congiunti tra le forze dell'ordine, sono state identificate 53 persone e controllati 21 veicoli. Due persone, risultate ricercate, sono state arrestate.

In particolare intorno alle 21, in via di Cisanello, la pattuglia della Squadra Volanti della polizia ha proceduto al controllo di un'auto con targa francese. A bordo due persone, identificate in un 33enne tunisino residente a Pisa e un 30enne, suo parente, residente in Francia. Dagli approfondimenti in banca dati il 33enne è risultato ricercato dal 18 gennaio scorso, dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Massa, in quanto destinatario di ordine di carcerazione a seguito di una condanna per fatti di droga. Il cugino 30enne è stato invece trovato in possesso di 6 grammi di hashish e di conseguenza segnalato come assuntore. È stato inoltre trovato senza patente di guida e multato, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e trasportato al deposito. Entrambi sono stati accompagnati in questura, il 33enne è stato scortato in carcere mentre il 30enne è stato rilasciato.

Altro arresto all'aeroporto Galilei di Pisa. Una donna, cittadina romena 34enne, giunta presso lo scalo aereo con un volo proveniente da Londra, a seguito di un controllo è risultata ricercata perché destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova. La donna deve espiare una pena a 6 mesi di reclusione per il reato di furto con destrezza, avvenuto a Mantova. La 34enne, arrestata dalla polizia di frontiera, è stata accompagnata in carcere.