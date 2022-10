Scontro tra due auto tra Bassa e Cerreto, quattro feriti

Grave incidente questa mattina, intorno alle 11, poco fuori Bassa in direzione Cerreto Guidi. Due auto si sono scontrate intorno alla Strada Provinciale della Motta, nei pressi di via Giannini. Da quanto si apprende le due auto, occupate rispettivamente da tre persone e una persona, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, e un mezzo è finito per ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, i carabinieri per i rilievi e più mezzi di soccorso inviati dal 118, tra cui tre ambulanze e un'automedica. I vigili del fuoco hanno estratto dalle auto coinvolte tutti gli occupanti, affidati ai sanitari del 118 per il trasporto in pronto soccorso. Tre delle persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale San Giuseppe di Empoli e ricoverate in osservazione mentre una donna di 81 anni è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.