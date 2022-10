Tentato furto in tramvia a Firenze, per fuggire spruzzano spray urticante

Mentre si trovavano sulla tramvia di Firenze, due persone avrebbero prima provato a rubare il cellulare a un passeggero poi, data la sua resistenza, hanno spruzzato dello spray urticante per darsi alla fuga. È successo in tarda mattinata, intorno alle 12.30, poco prima della fermata Leopolda in direzione centro. I due avrebbero provato a sottrarre il telefono ad un uomo di nazionalità Gambiana, che però non ha ceduto. A quel punto è stato spruzzato lo spray urticante, che ha raggiunto anche altre due donne passeggere sul tram, e i due sono fuggiti via.

Il mezzo è rimasto fermo per circa 40 minuti per poi rientrare al deposito per il lavaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile per le indagini e il 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte, che non avrebbero subito gravi conseguenze.