A1 e A11, chiusure e cambiamenti sulle autostrade toscane

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione e ripristino della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Raccordo Lucca-Viareggio e Pisa nord, in direzione di quest'ultima.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Migliarino nord", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi è diretto verso Pisa/Genova, dovrà proseguire sulla A12 Livorno-Sestri Levante, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana.

Chiusura a Lucca est

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capannori.

Lavori anche in A1

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 20:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all'altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica.

Chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica.

In alternativa alla chiusura della stazione di Firenzuola, si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino, sulla A1 Milano Napoli, mentre in alternativa alla chiusura della stazione di Badia, si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio, sulla A1 Milano Napoli.

Ammodernamento sulla Milano-Napoli

Sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, a partire dalla sera di mercoledì 2 novembre prenderanno il via le attività di ammodernamento del cavalcavia ferroviario situato al km 279+000.

Il cronoprogramma dei lavori è stato condiviso con gli Enti Territoriali e definito in modo da non interferire con gli spostamenti in occasione del Ponte di Ognissanti e in modo da portare a termine le attività in anticipo rispetto alla festività dell’8 dicembre.



In particolare, il piano prevede nella notte tra il 2 e il 3 novembre la chiusura del tratto tra Calenzano e Firenze nord, in direzione Roma per consentire l’esecuzione di attività propedeutiche alla cantierizzazione. A partire dalle ore 6:00 del 3 novembre e fino al 18 novembre, il transito tra Calenzano e Firenze nord verrà garantito su due corsie in entrambe le direzioni di marcia grazie all’attivazione in direzione Firenze di una corsia in deviazione lungo la carreggiata opposta.

Successivamente dal 19 novembre al 3 dicembre la circolazione lungo il tratto tra Calenzano e Firenze Nord verrà garantita lungo due corsie in direzione Firenze e tre corsie in direzione Bologna per essere poi definitivamente ripristinata su tutte le corsie disponibili a partire dal 4 dicembre in occasione del Ponte dell’Immacolata.



Al fine di agevolare la viabilità nel tratto interessato dalle attività, la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza e dei presidi alla segnaletica, anche alla luce delle analisi dei flussi di traffico che stimano, principalmente in direzione di Firenze, accodamenti nelle fasce orarie di punta dei giorni feriali in particolare durante la giornata di venerdì.

In caso di tempi di percorrenza significativamente superiori alla media sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi:

- per il traffico locale: uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 Firenze-Pisa nord alla stazione di Prato est in direzione di Firenze, per poi immettersi sulla A1 e riprendere l’itinerario in direzione di Roma;

- per le lunghe percorrenze da Milano verso Firenze/Roma: immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, proseguire sulla A12 verso Pisa, A11 in direzione di Firenze fino all’immissione sulla A1.

Si consiglia, inoltre, per proviene dalla A13 Bologna-Padova ed è diretto verso Roma, di utilizzare la A14 Bologna-Taranto e proseguire poi sulla E45 da Cesena, per poi immettersi sulla A1 da Valdichiana o da Orte e riprendere il proprio itinerario in direzione della capitale.

