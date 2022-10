Accoglienza migranti, don Biancalani: "Le istituzioni non si voltino dall'altra parte"

Oggi pomeriggio don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro, a Pistoia, che ospita e nella sua parrocchia circa 150 migranti ha tenuto un incontro stampa per rimettere sotto i riflettori il tema dell’accoglienza.

"Le istituzioni non si voltino dall'altra parte, questo centro di accoglienza come ho sempre detto è un ospedale da campo e ha bisogno di sostegno materiale e di operatori. Dobbiamo comprendere lo stress di questi ragazzi, perché sono lontani dal loro Paese, senza il permesso di soggiorno, dovendosi confrontare continuamente con la burocrazia e con il lavoro al nero” ha spiegato don Biancalani affrontando il problema del sovraffollamento, causa di tensioni tra gli ospiti a volte sfociati in episodi violenti.

"Chi avrebbe il dovere di intervenire - continua - non lo fa. Contrariamente a questo si possa pensare, per il nostro servizio non riceviamo contributi pubblici, ma solo beneficenza da privati e associazioni e le spese sono tante: 500 chili di riso, tanto per fare un esempio, finiscono in pochi giorni, poi c'è l'elettricità e tutto il resto. Tra i nostri ospiti ci sono anche madri con bambini piccoli: in questo momento ne abbiamo due, ma fino a poco tempo fa erano quattro. L'appello urgente che lanciamo alle istituzioni è che non si nascondano e che si facciano carico perlomeno delle situazioni di fragilità: i bambini e i giovani ospiti con problemi psichiatrici, perché da soli non ce la facciamo".